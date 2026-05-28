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總統賴清德昨宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，將推出18項措施，當中包括0到18歲每月5000元的成長津貼，針對領取資格上，中配依親孩童是否也能領取？發言人李慧芝表示，目前設定以國籍為主，會參考育兒津貼等辦法；不過，李事後補充，相關辦法仍在研議，會參酌相關作業辦法。總統府昨天公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，其中0歲至18歲成長津貼每人每月新台幣5000元，第一階段0歲至未滿6歲全額撥給家庭自由運用；第二階段6到18歲一半自由運用、一半進入兒少成長津貼專戶，由國家提撥預存、管理投資，保底2年期定存利率。李慧芝在院會後記者會說明，有些有國籍的人，不一定有戶籍，會在作業要點設定時，再依據規定辦理，基本上以國籍為主，其他發放方式會參考育兒津貼等。衛福部社家署長周道君說，有對照現行已經持續在發放的育兒津貼規定做參考，規定是要在台灣領有戶籍，或要有戶籍登記，對照這樣在大陸是前婚姻所生子女，要進入到台灣地區，也必須要能取得台灣地區的戶籍或相關登記，才能處理。周道君提到，就目前不管是「兩岸條例」或移民署相關作業規定，都要經過一定流程、且要取得身份，都有相關配合規定，這部分都必須要都符合之後，才有可能取得現行的育兒津貼，未來在成長津貼部分，也會參考以往育兒津貼的經驗。