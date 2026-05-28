我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰勒絲（左）與未婚夫崔維斯凱西（右）婚後是否更換姓氏，受到粉絲高度關注。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲的婚禮成為各方關注的娛樂界大事，任何細節都會受到討論。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天后泰勒絲與未婚夫崔維斯凱爾西盛傳美國時間7月3日就要在紐約舉辦世紀婚禮，婚後除了兩人將同住一個屋簷下之類的生活轉變，還會有一個備受各方矚目的不同：泰勒絲會像大多數女性一樣改掉娘家本性、換成夫姓嗎？如果答案是肯定的，那連大家熟悉的中文名泰勒絲都會不見，粉絲恐怕一時之間很難會習慣。儘管歐美社會思潮普遍被認為比亞洲各地開放，但美國女性婚後有7成換夫姓，表示泰勒絲也很有可能把自己的姓絲威夫特（Swift）改成凱爾西（Kelce）。對於全球大多數粉絲而言，泰勒絲改夫姓已經是很大的改變，但對台灣歌迷來說，這轉變是會天翻地覆的等級，因為當初唱片公司將她的中文名翻成泰勒絲，裡面的「絲」就是她的姓「絲威夫特」簡寫，要是她換夫姓凱爾西，中文譯名也許要改叫泰勒凱，泰勒絲就會走入歷史、消失不見，粉絲能否接受？近日在美國就有podcast節目討論泰勒絲是否改夫姓的話題，有來賓認為泰勒絲在全球各地知名度遠高於崔維斯凱爾西，不如崔維斯改姓還差不多，主持人則稱不管泰勒絲還是崔維斯改姓，新名字聽起來都不錯，而崔維斯按了讚，立刻又引起討論，網友的聯想天馬行空，甚至有人建議，乾脆兩人的姓結合在一起，變成一個很長的姓氏，過去歐美夫妻也曾經有這種選項。就像布萊德彼特與安潔莉娜裘莉還沒鬧離婚、撕破臉時，裘莉也曾經將名字改為安潔莉娜裘莉彼特，要是泰勒絲的名子改成泰勒絲威夫特凱爾西，台灣使用的中文名就還不需要改，崔維斯也一起改姓絲威夫特凱爾西，也能表示對妻子的重視和尊崇，不會像傳統大男人那般只要妻子配合，對自己的形象也是加分，更會讓覺得泰勒絲「下嫁」的人，心裡能舒服一些。目前崔維斯與泰勒絲都還沒有宣告未來會怎麼搞定新姓名的問題，粉絲們也在拭目以待，兩人結婚依舊是今年最受矚目的娛樂圈大事之一，至今都還沒有正式的聲明宣布，數以千萬計的歌迷也都在高度關注中。