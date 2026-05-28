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根據全球行動通訊標準組織（GSMA）最新報告，得益於5G網路的快速擴展、數位科技的普及以及政府政策的強力支持，在過去三年裡，越南的數位經濟成長速度位居東南亞之首。越南媒體《VnExpress》報導，由越南軍隊電信與工業集團（Viettel）與GSMA共同主辦的「2026年河內數位峰會（2026 Digital Summit Hanoi）」於26日召開。GSMA亞太區負責人Julian Gorman指出，越南在2025年的「數位國家指數（Digital Nations Index）」中已名列前半段。數據顯示，數位經濟在2024年為越南GDP貢獻了18.3%；未來有望達成20.5%的目標。擁有超過一億人口的基數下，越南在過去三年被GSMA評為該地區成長最快的數位經濟體。Gorman強調，越南在該指數的五大關鍵支柱——基礎設施、創新、數據治理、網路安全以及人力資本上，皆展現出了均衡的發展。GSMA亞太區公共政策與外部事務負責人Jeanette Whyte則指出，越南的進步反映出政策規劃而非偶然，標誌著越南已從「數位普及（digital adoption）」轉向「戰略性國家建設（strategic nation building）」。Whyte表示：「越南正朝著在 2030 年成為東協（ASEAN）第二大數位經濟體的目標前進。」儘管前景看好，Whyte也提醒越南在維持長期數位增長方面仍面臨挑戰。GSMA建議，越南應加強網路安全及大眾對數位服務的信任，同時擴展先進的數位與AI能力。Whyte指出：「維持數位成長將取決於對數位服務信任度的保持。這需要電信業者、金融機構和公共權力機關之間進行更緊密、即時的協調，以瓦解詐騙並保護消費者。」Gorman則補充，隨著技術應用的加速，越南以社區為基礎的數位技能培訓計畫，將能協助勞工滿足高價值產業的需求，支持下一階段的人力發展。他認為，擴大先進的數位與 AI 技能，將是越南下一個關鍵步驟。