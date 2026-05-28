我是廣告 請繼續往下閱讀

汽車零組件降為15%

原木、木材及木製衍生品調降為15%

航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品MFN稅率0-6%

美國政府於美東時間昨（27）日預告聯邦公報內容，台美投資MOU中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施，回溯自今年5月1日起生效，其中包含「汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅」。對此，行政院副院長鄭麗君今證實此消息。行政院說明，美方將正式公告台美投資MOU中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施從今年5月1日起生效。其中包含「汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅」。其中「汽車零組件」稅率由先前平均約26.71%調降為15%。相關輸美產品過去稅率為232關稅課徵25%+MFN（相關產品MFN稅率介於0%至9%，MFN平均稅率為1.71%），因此過去總稅率平均約為26.71%，現在降為15%。另外，原木、木材及木製衍生品中的「特定裝有軟墊之木製品，以及廚房櫥櫃、盥洗台及其零組件」，稅率由先前平均25%調降為15%。相關輸美產品過去稅率為232關稅課徵25%+MFN，該等產品MFN稅率均為0%，因此過去總稅率平均為25%，現在降為15%。第三，「航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品」稅率，依不同品項分別由先前的「232關稅課徵15%不疊加MFN、232關稅25%+MFN、232關稅50%+MFN」，調整為豁免232關稅，只課徵MFN。相關產品MFN稅率介於0%至6.6%，MFN平均稅率為1.12%。