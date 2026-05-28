近日不少用戶使用LINE開啟網頁時，卻發現頁面按鍵突然無法操作，像是點選表單、送出按鈕、預約頁面或登入流程時，都可能出現卡住、無反應的情況。對此，LINE官方已在支援中心公告，證實iOS版LINE應用程式發生內建瀏覽器動作不良問題，並公布解決方法，呼籲用戶將LINE更新至最新版本。
LINE內建瀏覽器出包
LINE官方支援中心公告指出，iOS版LINE應用程式26.7.0及26.7.1版本，發生「於LINE應用程式內開啟網頁後，按鍵無法操作」的問題。LINE也向用戶致歉，並表示已完成修復作業。
這次災情主要影響的是LINE內建瀏覽器，用戶在LINE聊天室、官方帳號訊息或群組連結中，直接點開網頁時可能遇到問題，若網頁需要點擊按鈕、填寫資料、送出表單或完成預約流程，就可能因為按鍵無法正常反應而中斷操作。
官方公布解法
根據LINE公告，官方已針對iOS版LINE26.7.0及26.7.1版本內發生的問題完成修復，並推出LINE26.7.2版本。若iPhone用戶近期使用LINE開網頁時，碰到按鍵點不了、網頁操作異常等情況，建議立即前往App Store檢查更新，將LINE升級至LINE26.7.2或更新版本。
暫時無法更新可改用Safari開啟
如果暫時不方便更新LINE，也可先改用手機預設瀏覽器開啟網頁，用戶可在LINE內建瀏覽器頁面中，點選右下角選單，改選「使用預設瀏覽器開啟」；或直接複製網址，貼到Safari、Chrome等瀏覽器操作。
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LINE官方支援中心公告指出，iOS版LINE應用程式26.7.0及26.7.1版本，發生「於LINE應用程式內開啟網頁後，按鍵無法操作」的問題。LINE也向用戶致歉，並表示已完成修復作業。
官方公布解法
根據LINE公告，官方已針對iOS版LINE26.7.0及26.7.1版本內發生的問題完成修復，並推出LINE26.7.2版本。若iPhone用戶近期使用LINE開網頁時，碰到按鍵點不了、網頁操作異常等情況，建議立即前往App Store檢查更新，將LINE升級至LINE26.7.2或更新版本。
暫時無法更新可改用Safari開啟
如果暫時不方便更新LINE，也可先改用手機預設瀏覽器開啟網頁，用戶可在LINE內建瀏覽器頁面中，點選右下角選單，改選「使用預設瀏覽器開啟」；或直接複製網址，貼到Safari、Chrome等瀏覽器操作。