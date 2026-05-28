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結婚十年溝通卡卡？離婚後找通譯才聽懂真心話

長官走開！泰國人的 Party 魂在官員離場後才爆發

泰語成國小「第三外語」 台灣小朋友也搶著學

新住民其實就是「比較晚到台灣的國民」而已

你以為桃園只有工業區嗎？其實這裡藏著全台灣最道地的「小泰國」！Podcast 節目《東南亞夯什麼》最新一集邀請到專業泰語導遊與通譯、同時也是泰國新住民二代的何學義，與主持人詹凌瑀一起揭開桃園在地新移民社群的神秘面紗。節目中不僅爆料泰國人儀式感背後的狂歡本性，更分享了一段讓人動容的愛情翻譯故事。本集節目當中，在桃園擔任通譯多年的何學義分享了一個令他最印象深刻的案例，有一對夫妻已經辦完離婚，卻特地預約泰語通譯，何學義原本以為是要談贍養費或監護權，沒想到兩人竟然要等到「離婚後」才展開觸動靈魂深處的對話，由於這對夫妻已經結婚十年，但因男方不會泰文、女方不太會中文，且兩人的英文都不好，導致過去十年溝通一直不順，直到離婚後透過專業通譯的協助，兩人才第一次真正聽懂對方的真心話。何學義在節目中也感嘆，男方抱怨女方說話太兇，表示希望她說話能「更溫柔一點、不要那麼直接」，女方則解釋是為了他好，兩人就這樣透過翻譯聊起了這十年的委屈，何學義不禁感嘆，分開後才第一次透過翻譯聽懂對方的真心話，這反映出不少新住民家庭在缺乏溝通管道下的無助，最後在柴米油鹽生活以外，就連彼此的愛情也需要翻譯。提到桃園的泰國社群活動，如潑水節或水燈節，何學義笑說最精采的絕對不是前面的長官致詞，他觀察到，只要官方流程一走完、長官一離開，舞台立刻會變成泰國人的大型派對現場，所有新住民會衝上台唱歌跳舞，那種渲染力連路過的台灣民眾都會被吸進去一起嗨，這種「全民皆星」的個性，正是泰國社群在桃園紮根、展現活力的寫照。此外，他也分享自己目前居住在桃園著名的「忠貞新村」，這裡雖然過去以雲南米干聞名，如今則疊加了多層次的東南亞地景，他指出，這裡因為有清真寺，吸引了來自各國的穆斯林聚落，甚至還有高齡 70 歲以上的印尼新住民隱身其中，其中還有些新住民可能因為語言或生活圈封閉，不知道政府有相關補助或協會在運作，而通譯的工作不僅是翻譯語言，更是幫助這些在群體中較無優勢、不知道求助管道的人，與政府資助的體系對接，也因為有了多方的互相幫助扶持，這裡已經不僅是泰北華人的落腳地，更演變成一個多元文化交織的特殊社區。現在的台灣尊重擁抱多元文化，小朋友在校園不只學閩南語或客語，連「泰語」也是熱門選項，何學義也在節目上分享他在國小教泰語的經驗，這門課屬於「新住民語文」，是 108 課綱的一部分，有趣的是，很多選修的學生家裡根本沒有泰國背景，純粹是覺得泰語好玩、想接觸不同文化，而他也認為，這種「見怪不怪」的融合，就是最好的平權教育。節目最後，何學義感性表示，，在全球化時代，人與人的移動很正常，就像台灣人也會移民國外一樣。他呼籲大家用正常心看待，不需要對多元族群的到來感到過度衝擊，因為這些新文化正在讓台灣的風景變得更豐富、更有趣。透過這集節目，聽眾不僅認識了桃園的泰國社群，更從那些有愛的故事中，看見了新住民在台灣紮根最真實、溫暖的一面。