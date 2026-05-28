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▲「金泰佑」（如圖）這個名字聽起來像是是韓國人，他坦言自己聽了算命師的建議決定改名，希望能有個新的開始。（圖／華納音樂提供）

歌手金泰佑改名後重新出發，將於明（29）日推出2026全新EP《傷心男孩俱樂部》，今舉辦記者會分享近況，今年初他出席公司尾牙時，意外曝光王子（邱勝翊）的身影，引發熱議。對此，金泰佑被問到此事驚慌說：「我不是故意的。」透露當天大家都在拍，只是剛好帳號是開放的，並坦言與對方私下其實沒有很熟，僅有工作的時候有接觸。王子因感情風波全面停工，消失演藝圈的他，先前突出現在金泰佑的限動中，被拍到現身公司的尾牙活動，暴瘦一圈引發網友熱議。今金泰佑受訪時被問到此事，他慌張表示自己不是故意的：「那個場子大家都在拍，只是我剛好帳號是開放的。」被問到碰到對方時是否有關心？金泰佑坦言當天雖有互動，但兩人私下其實不熟，僅是同事關係，平時不會特別聯絡，工作遇到會點頭小聊而已。「金泰佑」這個名字聽起來像是韓國人，他坦言自己聽了算命師的建議決定改名，希望能有個新的開始。他笑說因為其他名字聽起來都蠻土，像是「廖天X」之類的，最後從10幾個名字中選出現在這個。 金泰佑睽違近四年推出全新EP《傷心男孩俱樂部》，這幾年其實從未停下腳步，除了持續替不同歌手寫歌、製作音樂之外，他也首次挑戰電玩音樂製作，坦言是非常新鮮又特別的經驗。這次EP共有6首單曲，金泰佑也形容自己「現在有6個（音樂）小孩」，希望未來能繼續生歌。目前與女友穩定交往的他，被問到是否有結婚打算？他坦言還沒有想法，對方是中英混血且目前定居台灣，但因為女友是圈外人，所以非常低調。