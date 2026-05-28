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超認真少年揭悶熱真相：你住的不是房，是蒸籠

解決方案：利用「煙囪效應」打造會呼吸的房

▲採光通風天窗完工實景。利用「煙囪效應」引導室內熱氣由頂部排出，免插電即可讓房子「自主呼吸」，達成物理降溫與自然採光雙重效果。（圖／翻攝自佛斯特金屬官網）

台灣之光！防漏水、免插電的「隱形煙囪」

熱氣排得出 ： 空氣作為氣體，可以輕易繞過導板縫隙排出。

： 空氣作為氣體，可以輕易繞過導板縫隙排出。 雨水進不來： 雨水受地心引力會往下流，碰到交叉排列的導板會被擋住並排向外側，即使是颱風天也不漏水。

專家建議：工程思維比開強冷更有用

中央氣象署近日高溫警報頻發，住在頂樓或西曬房熱到睡不著，冷氣 24 小時不關機又怕電費帳單炸裂該怎麼辦？知名工業型 YouTuber「超認真少年」許廷瑞近日分享一項不需插電的「降溫神器」，利用簡單的科學工法，就能讓鐵皮屋或頂樓秒變涼爽，解決長期困擾台灣人的居住痛點，重點還是台灣人發明的！本名許廷瑞的「阿仔師」分析指出，台灣頂樓室內悶熱主要有三大來源：。尤其是鐵皮屋頂在太陽曝曬下可達 70 度，若熱氣積在室內排不出去，整間房就像個大蒸籠，冷氣開再強也難以解熱。針對這類困擾，許廷瑞在影片中推廣了一項擁有台灣專利的降溫工法——「」。其核心原理是利用「」（Chimney Effect）：熱空氣因密度低會往上升，只要在建築最高點開孔，讓熱氣自然排出，就能帶動室內的冷熱對流，達成自然降溫的效果。許多人擔心開天窗會導致漏水，許廷瑞解釋，這款天窗採用了極其精密的「」：這項設計不僅獲得多項國際設計大獎，更因不需插電、免馬達維修，成為目前最環保的降溫方案。許廷瑞強調，與其花大錢猛吹冷氣，不如從下手。這種「隱形煙囪」天窗。目前全台已有超過 400 個工廠與透天案場改裝，證明了利用自然科學的力量，確實能讓熱到睡不著的「火爐房」找回久違的涼爽。