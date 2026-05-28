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▲大谷翔平繳出6局無安打、僅失1分的強勢表現，率領道奇以4：1豪取5連勝，個人也順利進帳本季第5勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲化解危機後，大谷翔平沒有露出鬆口氣的表情，而是第一時間在投手丘上對著弗里曼低頭鞠躬致意。（圖／美聯社／達志影像）

效力洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平，今（28）日在主場迎戰科羅拉多洛磯隊的比賽中大秀神蹟。他以「第1棒、投手兼指定打擊（DH）」的身分掛帥先發，並在首局下半首打席，面對洛磯隊先發強投菅野智之，逮中一記93.7英里（約150.8公里）的高角度外角直球，一棒將球送上中外野全壘打牆。看台上一對父子球迷為了拿到這顆極具紀念價值的全壘打球，上演了一段令人莞爾的小插曲。大谷翔平這一棒打出去，球劃過天際後，不偏不倚正好掉落在中外野下方、球場特別張設的安全防護網上。當時正在看台上觀戰的一對父子，眼看超級巨星的全壘打球近在咫尺，立刻試圖伸手撈球，可惜最後仍與球擦身而過。根據日媒《Sponichi Annex》報導，這對與幸運女神擦肩而過的父子，是現年55歲的父親伊布拉罕（Grant Abraham）以及他10歲的兒子班斯（Vance Abraham）。兩人眼巴巴看著全壘打球躺在防護網內，在少棒隊擔任捕手的班斯立刻跑去詢問球場工作人員：「那顆球最後會怎麼處理？」沒想到卻得到工作人員「我們會統一回收」的無情回覆，讓父子倆只能雙手一攤。這場比賽是伊布拉罕父子本季第5度來到道奇球場觀戰。父親格蘭特在賽後接受《Sponichi Annex》訪問時，大力讚賞大谷翔平的魅力：「他真的非常謙虛，不僅待人溫柔、充滿禮貌，球技更是沒話說。明明擁有大聯盟最頂級的天賦，卻能保持如此棒的人格特質，這正是他最特別、最耀眼的地方。」有趣的是，雖然大谷翔平在全世界吸粉無數，但10歲的小班斯卻給出了超級誠實的告白。因為自己也是隊上的捕手，班斯透露他心中雷打不動的第一名偶像是道奇隊的主戰捕手史密斯（Will Smith）。至於名震天下的大谷翔平，他說：「目前只能排在我的最愛第二名啦！」