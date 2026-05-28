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日本棒球傳奇名將阿部慎之助，25日因為家暴風波，火速請辭讀賣巨人一軍監督一職，但隨著長女親筆信自白過程「過度誇大」，並為父親澄清不實報導，輿論風向逐漸倒向阿部慎之助，目前線上連署網站「Change.org」關於他復職的活動進行不到3天，已經累積超過10萬份連署。阿部慎之助25日在家時涉嫌對18歲長女施暴、而以現行犯之姿被逮捕，當日凌晨釋放。隔日記者會上，阿部慎之助親口宣布辭去巨人一軍監督，並坦言沾汙了巨人軍的榮耀，聽聞長女親筆信時，更一度聲淚俱下，哭到不能自己。記者會後，不少名人、律師等社會人士，接出面力挺阿部慎之助，日媒也第一時間追蹤到線上連署網站「Change.org」，有球迷展開「請願阿部慎之助復職巨人一軍監督」的活動，原本設定為巨人主場東京巨蛋容納人數4萬3500人，歷經前2日超過3萬份連署，今日則再度爆衝，目前已經超過10萬人支持。發起活動的「希望阿部慎之助復歸之會」，稍早也於X上發文，感謝支持者響應，並透露下一步動向，「感謝一直以來的贊同。由於已達成連署人數，接下來準備向球團提交報告與後續交涉的階段。」管理者還強調，由於目前團隊僅3人，未來會專注於跟球團溝通，會減少社群發文，請大家靜待好消息，並喊話此活動單純是支持阿部慎之助，而非造成社會煽動與對立。