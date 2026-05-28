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▲Rona（右）此次跟著LG雙子啦啦隊來台，憑藉超高顏值、扎實舞蹈實力以及與台灣成員的互動，大量圈粉台灣粉絲。（圖／記者張一笙攝）

韓職LG雙子啦啦隊日前受邀來台，與味全龍Dragon Beauties小龍女在臺北大巨蛋同場交流，其中擁有甜美外型與超高人氣的台灣成員Rona（張競）更成為焦點，她不只被封為「台灣女兒」，這次回台應援更讓不少球迷瞬間暈船，社群上甚至出現大量「味全龍乾脆直接簽下她」的敲碗聲浪。有網友發文直呼：「Rona真的好正，味全龍有可能簽下她嗎？」貼文曝光後立刻掀起討論，不少球迷都表示被她圈粉，希望未來能常駐台灣發展。對此，有專業人士直言：「不太可能，她還有藝人合約。」Rona此次回來台灣引發不少暴動，有球迷直接敲碗味全龍直接簽下她，不過面對球迷幻想，熟悉韓娛與啦啦隊生態的網友則紛紛出面潑冷水，直言「幾乎不可能」，原因就在於Rona其實並非專職啦啦隊員，她真正的本業其實是K-POP女團ILY:1成員，目前仍隸屬韓國娛樂公司FC ENM。有網友分析指出，Rona目前只是趁女團空白期兼職啦啦隊工作，一旦團體準備回歸、發專輯或展開活動，她就必須優先配合偶像行程，因此不可能像一般韓籍啦啦隊員一樣長期駐台。留言區也有不少人討論韓國小型女團的生存現況，有網友直言像ILY:1這類小公司女團，常常因活動空窗期太長，成員只能另外接工作維持收入與曝光度，直言：「這其實是小糊團的悲哀。」還有人提到，Rona目前經紀約並不在韓國啦啦隊公司「正娛樂」，而是掌握在女團經紀公司手中，因此若未來真的想來台灣發展，也得等到合約狀況改變才有機會。不過即便如此，仍有粉絲樂觀表示，未來如果ILY:1來台開演唱會或擔任表演嘉賓，還是有可能再看到Rona回台。