針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前喊話台灣需要更多電力一事，行政院發言人李慧芝今（28）日表示，國內電力供應無虞，據經濟部評估，到2034年為止，電力供應都是無虞，請國人可以放心。

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行政院上午舉行行政院院會後記者，對於黃仁勳的喊話，李慧芝表示，國內電力供應無虞，穩定的電力供應是支撐高科技產業、中小微企業發展的重要基礎，政府持續推動二次能源轉型的同時，也會持續以充足且有韌性的電力供應為目標。

李慧芝提到，政府已逐漸將燃煤電廠改建成新的燃氣電廠，達到環保跟淨零碳排的要求，在經濟部、台電多次的盤整之下，配合各項機組更新的新建計劃，「據經濟部評估，到2034年為止，電力供應都是無虞，請國人可以放心」。

經濟部能源署副署長陳崇憲補充，經濟部每年都會公布電力供需的報告，把未來10年所有電力需求建設，包含國內半導體、AI Data Center所有的用電的需求，都會納到未來管理。

陳崇憲提到，今年年底會有4座5.2 GW（520萬瓩）大型燃氣電廠陸續上線，2034年之前預計規劃累計有10.2 GW（1020萬瓩）的燃氣電廠上線，因此2034年包含半導體、AI Data Center的供電都是無虞。

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陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...