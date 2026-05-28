印度中央邦警方近日破獲一起「結婚詐騙」，嫌犯以孤兒、貧窮背景的女性願意立刻結婚為誘餌，向約42名新郎收取費用，不料新郎與家屬到集體婚禮現場後，才驚覺根本沒有新娘到場。
綜合印媒報導，上週日，約42名新郎與家屬穿著傳統禮服、攜帶喜糖，到德瓦斯（Dewas）的瑪塔泰里廟（Mata Tehri temple），參加一場集體婚禮，但等到晚上卻根本沒有新娘出現，才驚覺上當受騙。
數週前，主辦單位先透過手機向這些新郎展示了未來新娘的照片，部分男子被告知，這些女性出身貧窮或孤兒背景，因此希望能立刻結婚。來到現場的每位新郎此前都支付了15000至25000盧比（約新台幣4908至8200元）的集體婚禮籌辦費，且每人還額外繳交了2000盧比的註冊費。
警方表示，目前僅有約10個家庭正式報案，其他受害者擔心社會汙名不敢出面，警方已經逮捕一對主嫌夫婦穆凱什·拜拉吉（Mukesh Bairagi）、蘇妮塔（Sunita），並持續追捕其他幾名涉案的親屬同夥。
一名受害者新郎表示，主辦方稱新娘來自孤兒院，但他們索取照片時，主辦方卻是傳來網路上下載的模特兒照片，還要求他們前一天晚上就要抵達現場，保證隔天一定會舉辦婚禮，結果當天現場空無一人、手機也關機。
其中一名受害者的姐姐也痛批，主辦方不斷表示「夫人正帶著新娘們趕來」，但到半夜都沒人出現，好幾位新郎為了來這裡還特地租了車，許多家庭也邀請了親戚朋友來參加婚禮，最後所有人都在眾人面前丟盡了臉。
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數週前，主辦單位先透過手機向這些新郎展示了未來新娘的照片，部分男子被告知，這些女性出身貧窮或孤兒背景，因此希望能立刻結婚。來到現場的每位新郎此前都支付了15000至25000盧比（約新台幣4908至8200元）的集體婚禮籌辦費，且每人還額外繳交了2000盧比的註冊費。
警方表示，目前僅有約10個家庭正式報案，其他受害者擔心社會汙名不敢出面，警方已經逮捕一對主嫌夫婦穆凱什·拜拉吉（Mukesh Bairagi）、蘇妮塔（Sunita），並持續追捕其他幾名涉案的親屬同夥。
一名受害者新郎表示，主辦方稱新娘來自孤兒院，但他們索取照片時，主辦方卻是傳來網路上下載的模特兒照片，還要求他們前一天晚上就要抵達現場，保證隔天一定會舉辦婚禮，結果當天現場空無一人、手機也關機。
其中一名受害者的姐姐也痛批，主辦方不斷表示「夫人正帶著新娘們趕來」，但到半夜都沒人出現，好幾位新郎為了來這裡還特地租了車，許多家庭也邀請了親戚朋友來參加婚禮，最後所有人都在眾人面前丟盡了臉。