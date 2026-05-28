中國就業市場緊縮，找工作成為一大難事。近來就傳出，一名內蒙古的農場主人招聘兩名牧羊人，全國逾700人報名，其中十分之一是應屆大學畢業生，還有不少城市白領。他的求才廣告更成為了社群媒體上最熱門的爆紅貼文。
根據路透社報導，中國近來一則招聘牧羊人的貼文爆紅，4月底發出之後，在幾個小時內就在微博上吸引了5900萬次瀏覽，並引發了2萬1000條不同的討論串。
這則貼文是內蒙古一處農場招募兩名牧羊人，要在靠近蒙古的偏遠草原放牧3000隻羊，夏天需在約2000公頃牧場放羊，冬天則要進行餵養與清理工作，氣溫甚至會低於攝氏零下30度。但看上去辛苦的工作卻吸引中國全國超700人應徵，其中甚至有來自上海、重慶等大城市的白領階層，還有剛畢業的大學生。
該農場主人左曉勇（音譯）表示，完全沒有想到這會引發瘋傳。他透露，應徵者中有十分之一是剛踏出校園的大學畢業生，其他人則有的是身負債務、有的是在工廠從事勞碌的體力活，或者是被職場政治搞得身心俱疲。讓他直呼「看來普通人現在找工作真的很困難。」
左曉勇原本希望招募一對夫妻檔擔任牧羊人，每人月薪8000元人民幣，包吃包住。雖然薪資高於中國私人企業的平均月薪，但他強調，「重點是能不能熬過冬天、長期做下去，這不是旅遊」。養了200頭牛的左曉勇表示，這樣的薪資與其辛苦程度是相稱的。
儘管報名應徵的人擠破頭，但缺乏農村經驗的都市應徵者最終依舊落榜。左曉勇最終錄用了兩對具備豐富農場經驗的80後夫妻。至於單身青年與城市小白，他暫時不予考慮。
競爭激烈、回報低迷的勞動市場
儘管中國官方公布的失業率一直維持在5%左右，但中國的就業不足率卻在上升，而且在過去十年中的大部分時間裡，私部門的收入成長都落後於經濟成長。不論是藍領還是白領勞工，都對每週工作六天、從早上9點工作到晚上9點的「996」加班文化怨聲載道。
分析師預期，未來幾個月的勞動市場恐怕會進一步惡化。由於伊朗戰爭導致工廠面臨更高的成本，加上人工智慧（AI）應用的加速普及，以及今年夏天即將有創紀錄的1270萬名大學畢業生投入求職市場，都讓前景不容樂觀。
中國目前5%的經濟成長高度仰賴激增的出口，製造商為了爭奪全球市佔率不惜犧牲利潤，這進一步把壓力轉嫁到了國內勞工身上。
一名應徵牧羊工作的郭姓男子說，自己之前是在貨櫃製造廠工作，「你根本無法想像每天工作超過13個小時是什麼樣子。鎖螺絲鎖到手又腫又長滿水泡，甚至連上廁所的時間都沒有。」
他說道：「工作量實在太大了，我再也撐不下去了。」
荷蘭國際集團（ING）中國區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示，對這則牧羊人招募廣告的反應「反映了這個持續高度競爭且往往低回報的勞動市場現狀。」他進一步稱，「都市裡的工作正在失去吸引力，而且變得越來越罕見。」
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這則貼文是內蒙古一處農場招募兩名牧羊人，要在靠近蒙古的偏遠草原放牧3000隻羊，夏天需在約2000公頃牧場放羊，冬天則要進行餵養與清理工作，氣溫甚至會低於攝氏零下30度。但看上去辛苦的工作卻吸引中國全國超700人應徵，其中甚至有來自上海、重慶等大城市的白領階層，還有剛畢業的大學生。
該農場主人左曉勇（音譯）表示，完全沒有想到這會引發瘋傳。他透露，應徵者中有十分之一是剛踏出校園的大學畢業生，其他人則有的是身負債務、有的是在工廠從事勞碌的體力活，或者是被職場政治搞得身心俱疲。讓他直呼「看來普通人現在找工作真的很困難。」
左曉勇原本希望招募一對夫妻檔擔任牧羊人，每人月薪8000元人民幣，包吃包住。雖然薪資高於中國私人企業的平均月薪，但他強調，「重點是能不能熬過冬天、長期做下去，這不是旅遊」。養了200頭牛的左曉勇表示，這樣的薪資與其辛苦程度是相稱的。
儘管報名應徵的人擠破頭，但缺乏農村經驗的都市應徵者最終依舊落榜。左曉勇最終錄用了兩對具備豐富農場經驗的80後夫妻。至於單身青年與城市小白，他暫時不予考慮。
競爭激烈、回報低迷的勞動市場
儘管中國官方公布的失業率一直維持在5%左右，但中國的就業不足率卻在上升，而且在過去十年中的大部分時間裡，私部門的收入成長都落後於經濟成長。不論是藍領還是白領勞工，都對每週工作六天、從早上9點工作到晚上9點的「996」加班文化怨聲載道。
分析師預期，未來幾個月的勞動市場恐怕會進一步惡化。由於伊朗戰爭導致工廠面臨更高的成本，加上人工智慧（AI）應用的加速普及，以及今年夏天即將有創紀錄的1270萬名大學畢業生投入求職市場，都讓前景不容樂觀。
中國目前5%的經濟成長高度仰賴激增的出口，製造商為了爭奪全球市佔率不惜犧牲利潤，這進一步把壓力轉嫁到了國內勞工身上。
一名應徵牧羊工作的郭姓男子說，自己之前是在貨櫃製造廠工作，「你根本無法想像每天工作超過13個小時是什麼樣子。鎖螺絲鎖到手又腫又長滿水泡，甚至連上廁所的時間都沒有。」
他說道：「工作量實在太大了，我再也撐不下去了。」
荷蘭國際集團（ING）中國區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示，對這則牧羊人招募廣告的反應「反映了這個持續高度競爭且往往低回報的勞動市場現狀。」他進一步稱，「都市裡的工作正在失去吸引力，而且變得越來越罕見。」