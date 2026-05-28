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▲長榮（2603）宣布將於5月28日召開股東常會，也揭曉今年紀念品，將發送「德國雙人全鋼刨刀」給股東。（圖／長榮提供）

首季需求有支撐 市場有油價、航道風險2挑戰

燃油附加費、合約機制 提升燃油效率

觀察旺季：提前啟動、提前結束

擁有超過34萬名股東的長榮海運今日舉辦股東會，並在現場開放股東領取紀念品，今年紀念品為精品級德國雙人牌全鋼刨刀。領取人潮從地下一樓排到一樓，變成名副其實的「大排長榮」。長榮海運在營運上，對第二季及第三季市場維持審慎樂觀看法，但需觀察今年旺季是否出現提前啟動、提前結束的情況。長榮海運股東會在今早9點開始，不過還沒開始又湧入大批股民領取本次紀念品，人龍延續超過一層樓。有股民大讚，真的很用心，每年都不同，這是有品牌又很實用，直呼是誠意爆棚。長榮海運2026年第一季營收為865.60億元，較去年同期減少約21%。平均運價每TEU為959美元，年減約21.5%。不過整體貨量仍小幅成長至264萬TEU，較去年同期增加約1.6%，顯示市場需求仍具一定支撐。根據IMF今年4月最新《世界經濟展望》，在中東局勢升溫及地緣政治風險增加下，全球經濟成長預測有所下修。能源價格波動不僅推升通膨壓力，也增加企業經營與全球貿易的不確定性。航運市場主要面臨兩項挑戰：第一是油價上升帶來的成本壓力；第二是航道風險與供應鏈干擾，影響船舶調度與整體物流效率。即使未來局勢逐步緩和，前期能源價格上升與市場信心受影響，仍可能對全球經濟與航運需求造成後續影響。在燃油成本上，今年3月受中東局勢影響，國際油價一度快速攀升，不過長榮第一季使用燃油多數為先前以較低價格採購，因此第一季平均燃油成本仍維持相對穩定、約為每噸422美元，低於2025年第四季的454美元。隨著中東情勢持續升溫，近期油價已較第一季平均高出約50%，預期第二季燃油成本將高於第一季。目前主要加油港包括新加坡、鹿特丹、上海等核心港口，均已與主要供應商簽訂中長期合約，以確保供油穩定並降低價格波動風險。長榮也將視市場情況彈性調整加油港與補油策略，目前已與主要油商簽下半年主要加油港之供油合約確保供應無慮，為戰事延續至第四季且海峽通行未恢復正常做準備。另，公司透過燃油附加費及合約機制，提高成本反映能力，及優化船舶調度與航速管理，提升燃油效率。分析機構Alphaliner5月份報告預測2026年市場運力增長3.9%，貨量增長2.5%，為近幾年來供需差距最小的一年；加上中東戰爭，塞港等因素，市場有效運力實質減少。長榮對第二季及第三季市場維持審慎樂觀看法，第三季為歐美市場傳統旺季，短期內紅海航線仍難恢復正常，在市場供給未明顯增加下，供需結構預期仍可維持相對平衡，但仍需觀察今年旺季是否出現提前啟動、提前結束的情況。東西兩大航線，新年度長約價格基本上與去年差異不大，目前多數中大型客戶已完成簽約，並導入燃油調整機制以反映成本變化。目前全球政經環境仍充滿不確定性，地緣政治風險與市場變化速度明顯提高。不過，全球貿易長期需求仍具成長動能，航運產業在國際供應鏈中仍扮演關鍵角色。