美國財政部當地時間週三宣布，已對波斯灣海峽管理局（PGSA，成立於2026年5月5日，未獲廣泛承認）實施制裁，對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的說法是，伊朗軍方企圖勒索全球海上貿易的舉動證明，伊朗政權急需資金。
綜合《路透社》、《美國財政部》官網聲明，該機構是伊朗為了管理荷姆茲海峽而設立的，負責海峽的通行申請，這條水道是全球約1/5石油供應的通道，在2月28日美國、以色列聯手對伊朗發動戰爭後，幾乎陷入關閉狀態。
美國財政部在聲明中表示，該機構是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）企圖勒索過境船隻的工具，是將國家恐怖主義活動貨幣化的又一舉措，已公然違反國際法和美國制裁，並警告任何與該機構合作者，不管是提供支持還是接受其服務，也都可能面臨制裁。
美國財政部指出，經濟危機已對伊朗造成龐大壓力， 華府正積極切斷伊朗政權及其代理人獲取不法收入的管道，包括凍結與德黑蘭政權相關的加密貨幣、制裁向伊朗提供武器和其他軍事設備零件的網路、制裁曾協助民兵組織出售石油給德黑蘭的伊拉克官員，並打擊為伊朗非法石油產業提供支持的影子船隊、公司和其他實體。
美國財政部強調，將繼續大力打擊規避制裁的手段，同時凍結德黑蘭當局，從伊朗人民手中竊取的資金。
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美國財政部在聲明中表示，該機構是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）企圖勒索過境船隻的工具，是將國家恐怖主義活動貨幣化的又一舉措，已公然違反國際法和美國制裁，並警告任何與該機構合作者，不管是提供支持還是接受其服務，也都可能面臨制裁。
美國財政部指出，經濟危機已對伊朗造成龐大壓力， 華府正積極切斷伊朗政權及其代理人獲取不法收入的管道，包括凍結與德黑蘭政權相關的加密貨幣、制裁向伊朗提供武器和其他軍事設備零件的網路、制裁曾協助民兵組織出售石油給德黑蘭的伊拉克官員，並打擊為伊朗非法石油產業提供支持的影子船隊、公司和其他實體。
美國財政部強調，將繼續大力打擊規避制裁的手段，同時凍結德黑蘭當局，從伊朗人民手中竊取的資金。
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