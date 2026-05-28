我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（28）日經歷了劇烈的大洗三溫暖行情，早盤一度大漲超過690點，最高飆到44954.09點，挑戰4萬5大關，但隨後因傳出伊朗與美國再度交火，午盤跳水急殺，收盤大跌620.36點，以43636.44點作收，成交量爆出1兆5904.76億元，再創歷史天量；台積電收盤跌5元，報收2295元。上櫃指數同步下挫，收盤下跌7.71點，報432.48點。權值股幾乎全數收黑，台積電下跌5元，來到2295元；鴻海跌1元，來到263元；台達電跌130元，來到2390元；廣達下跌3.5元，報308.5元；聯發科跌230元，收4410元；富邦金呈平盤，收在110元。權值股聯發科今日成為下挫最多的個股，收盤大跌230元，跌幅逾4%；半導體成熟製程個股聯電早盤則一度衝上151元，但受拖累午盤也大跳水，收盤跌1%。不過，盤面上，仍有部分族群逆勢抗跌。被動元件漲勢未歇，加高早盤急拉爆量，強勢亮燈漲停，午盤漲勢收斂震盪，收盤漲幅超過7%。凱美、立隆電漲停鎖死，氣勢如虹。記憶體與面板族群同步遭到調節。不過盤面仍有部分強勢股逆勢抗跌，力積電盤中一度飆上82.2元新天價，寫下新紀錄，隨後漲勢收斂，收盤漲逾7%；華邦電漲逾4%、南亞科收盤漲逾3%、旺宏漲逾2%。而汽車類股因美國調降汽車零組件關稅稅率利多消息，狂歡大漲。高達十檔漲停，其中東陽、倉佑、耿鼎、堤維西、巧新、麗清更直接跳空漲停。法人觀察指出，台股短線頻創新高，累積了大量獲利籌碼，遇國際突發利空容易使盤面波動放大。目前市場資金明顯轉趨保守，並開始從漲多的科技權值股轉向具備低位階優勢或實質訂單利多支撐的產業，整體觀望氣氛轉濃。台股今日漲幅前十排名分別為愛地雅、倉佑、大億、虹揚-KY、耿鼎、唐鋒、時碩工業、商丞、堡達、劍湖山。成交量前十排名則為群創、主動統一升級50、力積電、友達、主動統一台股增長、聯電、華邦電、元大台灣50正2、彩晶、凱基台灣TOP50。