民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城與政治獻金等4大案，一審遭判有期徒刑17年，並被台北地方法院認定具備潛逃海外風險，自5月15日起遭限制出境、出海，並持續接受8個月科技監控。對此，柯文哲今（28）日宣布提出抗告，強調相關裁定「違反常識與比例原則」，並批評司法以「臆測與推論」取代證據，嚴重侵害人身自由。

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批限制出境「違反常識」　柯文哲：逃亡風險屬臆測

柯文哲指出，法院以「逃亡風險上升」為由延長境管與科技監控，但他認為該判斷缺乏具體事證，屬於對人格與動機的不當推測。他強調，自己長期處於高度社會監督之下，行蹤幾乎無法隱匿，「全民隨時都在監控」，所謂「逃亡可能」究竟從何而來？

柯文哲表示，自己身為民眾黨創黨主席，肩負政黨發展責任，當前台灣正面臨內外挑戰、公共政治信任低落之際，他絕不可能拋下年邁的母親、長期並肩作戰的夥伴，以及一路支持的小草，背離從政以來堅持的價值與信念，逃離台灣這片土地，更強調「台灣是我一生投入與守護的所在」。

已繳7千萬保證金　批司法仍以「臆測」延長限制

接著，柯文哲提到，自己已繳納7000萬元保證金，並長期配合司法程序，未有任何違反裁定行為，但法院仍以「臆測」延長限制措施。他質疑，若缺乏具體理由卻持續加強限制，不僅已非必要保全手段，而是將其轉化為24小時GPS監控，形同以「風險想像」取代「證據實證」的危險邏輯。

柯文哲同時指出，其案件一審判決本身即存在重大爭議，社會上亦有質疑關鍵事實未釐清即作出重判，導致司法信任受損。他認為，在判決尚未確定且具高度爭議的情況下，再以此作為限制人身自由依據，恐形成「錯誤循環」，違反罪刑法定與比例原則。

對司法體制檢驗！柯文哲提出抗告：不只是為自己

柯文哲強調，民主國家的司法權應受制度約束，裁量必須建立在證據與程序之上，而非推測或政治氛圍。他指出，若司法以「臆測與想像」作為限制人民自由的依據，將不只影響個案，更可能侵蝕整體社會的基本權利與法治根基。

柯文哲表示，此次提出抗告並非僅為個人權益，而是對司法權力運作的檢驗。他強調，當司法失去節制，人民自由將在不確定中被侵蝕。他最後更直言，抗告目的是捍衛程序正義與正常司法運作，並表示將「奮戰到底」。

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林翊涵編輯記者

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