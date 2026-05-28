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總統賴清德昨宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，將推出18項措施，當中包括0到18歲每月5000元的成長津貼，針對領取資格，衛福部長石崇良今（28）日說明，若年滿18歲要領取，一定要有2大條件，包括具有中華民國國籍、在台灣設籍。若長期不在國內則不會有相關資格。總統府昨天公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，其中0歲至18歲成長津貼每人每月新台幣5000元，第一階段0歲至未滿6歲全額撥給家庭自由運用；第二階段6到18歲一半自由運用、一半進入兒少成長津貼專戶，由國家提撥預存、管理投資，保底2年期定存利率。石崇良今日下午說明，因為這是預存的概念，到了18歲才可領取，中間可能會有較大變化。他表示，若兒少等到年滿18歲要領取，一定要有2大條件，包括具有中華民國國籍、外國人不可以；還有長期不在國內也沒有資格，必須在台灣設籍。衛福部社家署長周道君也說，對照現行已經持續在發放的育兒津貼規定參考，規定是要在台灣領有戶籍，或要有戶籍登記。周道君提到，就目前不管是「兩岸條例」或移民署相關作業規定，都要經過一定流程、且要取得身份，都有相關配合規定，這部分都必須要都符合之後，才有可能取得現行的育兒津貼，未來在成長津貼部分，也會參考以往育兒津貼的經驗。