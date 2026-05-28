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轉任中階技術人力 勞雇雙方實質互惠

不必再奔波台北！高雄直聘據點讓南部雇主大讚便民

下半年南台灣開辦說明會 歡迎踴躍報名

高屏澎東區直聘中心服務專線：07-3120358

移工留才久用服務中心專線：03-6591996

免付費諮詢專線：1955（請按 1 再按 4）

說明會線上報名網址：https://lrsc.wda.gov.tw

▲115年下半年高屏澎東地區移工留才久用方案說明會場次。（圖／高屏澎東分署提供）

為了緩解台灣高齡化社會的照護人力斷層，並留住優秀的外籍資深人才，勞動部持續推動「移工留才久用方案」。根據官方最新統計，該方案自111年4月推動至今年（115年）4月底止，已核准共計 7 萬 3,590 人轉任為外國技術人力（原稱中階技術人力），其中社福類（家庭看護工等）高達 4 萬 3,409 人，顯示出台灣家庭對資深外籍看護的強烈依賴與肯定。勞動部高屏澎東分署表示，移工在台工作滿 6 年以上，若符合優秀、熟練技術等條件，即可由雇主申請轉任為外國技術人力。這項方案對勞雇雙方而言具有實質誘因：對移工而言，轉任成功後，在台灣將不再受到工作年限的限制，能安心留台穩定工作；對雇主而言，不僅能續留熟悉家人作息的優秀看護，還能免繳每月千元的「就業安定費」。為了方便南部地區的民眾就近辦理，勞動部今年 2 月已在高雄正式成立「高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心」，提供包含直聘諮詢、文件代收代轉、聘後事項主動提醒，以及雙語通譯等一站式多元服務，協助不熟悉法規的雇主能自行辦理，省下大筆仲介服務費。家住高雄的林先生分享了自己的真實經歷。林先生家中長輩長期臥床，過去他為了幫家中的外籍看護省下每月的仲介費，3年期滿續聘時，都會專程北上到台北的直聘中心辦理。去年原看護返國後，他透過直聘中心的雇主與移工見面會，成功聘僱了來自印尼的麗妮（Rini）。由於麗妮在台灣的工作年資即將屆滿 14 年，若依照舊制期滿就必須離台。林先生非常肯定麗妮的照顧表現，不捨優秀的人才流失，剛好得知高雄今年成立了直聘中心，便前往諮詢。在服務人員協助下，確認麗妮的年資符合規定、且月薪已接近外國技術看護工的 2 萬 8 千元門檻，中心遂協助林先生將麗妮順利轉任為外國技術人力。林先生滿意地表示，現在高雄有了直聘據點，南部民眾就近諮詢送件方便了許多，更重要的是，終於能把麗妮合法的留下來繼續照顧長輩。高屏澎東分署強調，直聘中心是雇主最專業的幫手，今年下半年在高雄、屏東、臺東等地，都將陸續舉辦「移工留才久用方案」的實體說明會。透過直聘中心的協助，讓不熟悉法規的雇主也能順利將優秀且資深的移工轉任為外國技術人力，成為家庭的重要幫手。雇主如想瞭解相關申請資格、或欲透過直聘方式聘僱外籍技術人力，可多加利用以下諮詢管道：