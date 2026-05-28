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為紓解海線地區治喪空間供不應求的現況，台中市政府斥資8,604萬元，於大甲殯儀館啟動20間現代化靈堂新建工程，今(28)日舉行動土祈福典禮。副市長黃國榮表示，因應台中人口即將突破287萬人，市府積極活化老舊公墓土地，整體工程 預計於116年6月完工，屆時將全面翻轉公墓印象，大幅提升海線及鄰近苗栗地區的生命禮儀服務量能。黃國榮指出，大甲殯儀館是台中目前唯一具備一站式服務功能的殯葬設施。為因應超高齡社會及少子化趨勢下日益增加的殯葬需求，市府投入約8千多萬元推動靈堂新建工程，完工後將嘉惠海線及鄰近苗栗地區民眾。他也強調，市府近年持續推動重大建設與社福政策，落實「從搖籃到墳墓」的照顧理念，特別感謝議會與地方基層的支持，共同打造幸福的生活環境。民政局長吳世瑋說，因應超高齡社會趨勢，市府透過傳統公墓遷葬進行土地活化，整體基地面積約9,894平方公尺，規劃建築面積約1,345平方公尺。室內將設置20間靈堂、管理室、機房及廁所，戶外則規劃雨水滯洪池、人行步道與綠化設施，打造兼具機能與人文關懷的友善追思環境。生命禮儀管理處長白峨嵋表示，大甲殯儀館現有甲、乙級禮廳各1間、靈堂23間，因治喪旺日時常供不應求，市府除推動此次新建工程，也已於113年10月先行於停車場旁設置舒適搭棚場域，紓解告別場地不足的問題。未來新靈堂完工後，將串聯既有禮廳、火化場、納骨塔及環保樹葬區，形成更完整流暢的生命服務動線。今動土典禮上，市議員楊啓邦、李文傑、施志昌、陳本添等人皆到場支持。地方議員表示，大甲殯儀館擴建工程凝聚了歷任民意代表、里長與市府團隊多年的努力，對甲安埔地區意義重大，期盼市府持續投入資源優化園區設備，提供民眾更安心、便利的生命禮儀服務。