金曲歌王蕭敬騰的師弟金泰佑，消失歌壇4年將於明（29）日推出全新EP《傷心男孩俱樂部》，除了音樂作品，他今受訪時透露與朋友共同創業，打造瑞士精品巧克力品牌Läderach全新門市，於6/15正式插旗台北101。金泰佑透露業績好時一個月營收約3千多萬，創立兩年半平均營業額近千萬，目前在全台有5間分店，躍升CEO近況超狂。

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▲金泰佑（如圖）消失歌壇4年將於明（29）日推出全新EP《傷心男孩俱樂部》。
▲金泰佑（如圖）消失歌壇4年將於明（29）日推出全新EP《傷心男孩俱樂部》。
金泰佑躍升CEO　副業營業額高達3千萬

金泰佑改名後重新出發，不僅發行全新EP《傷心男孩俱樂部》，近年更與朋友一起投入創業，將於今年6月15日在台北101開設瑞士精品巧克力品牌Läderach新店。身為股東的他，每月平均營業額近千萬，最高一個月可達3千多萬業績非常好。金泰佑雖未透露投資多少錢，但鬆口扣除成本「小賺一些。」

金泰佑創業全台擁5間店　新店6/15插旗台北101

金泰佑透露品牌目前在台灣擁有5間店，6月15日將在台北101開新店。談到創業，他坦言其實比想像中辛苦許多，從品牌合作、營運流程到店內所有營運細節都相當花時間，「我們真的花了很多時間整理跟準備。」被問到是否遇到資金週轉問題？金泰佑則說目前還沒有，但有時候營業額高、有時又突然掉下來，認為這是創業必經過程。

另外，談到這次EP《傷心男孩俱樂部》，金泰佑坦言專輯裡的歌曲大多描寫那些不那麼完美的愛，帶著一點悲傷、一點遺憾，甚至有一點失落感。他透露自己從小就一直覺得，很多真正浪漫的事情，其實都帶有某種失落感，「而我個人覺得很美的是，當你可以痛得這麼深，也代表你真的愛得很深，這就是我的愛情觀。」

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...