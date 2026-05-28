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▲金泰佑（如圖）消失歌壇4年將於明（29）日推出全新EP《傷心男孩俱樂部》。

金曲歌王蕭敬騰的師弟金泰佑，消失歌壇4年將於明（29）日推出全新EP《傷心男孩俱樂部》，除了音樂作品，他今受訪時透露與朋友共同創業，打造瑞士精品巧克力品牌Läderach全新門市，於6/15正式插旗台北101。金泰佑透露業績好時一個月營收約3千多萬，創立兩年半平均營業額近千萬，目前在全台有5間分店，躍升CEO近況超狂。金泰佑改名後重新出發，不僅發行全新EP《傷心男孩俱樂部》，近年更與朋友一起投入創業，將於今年6月15日在台北101開設瑞士精品巧克力品牌Läderach新店。身為股東的他，每月平均營業額近千萬，最高一個月可達3千多萬業績非常好。金泰佑雖未透露投資多少錢，但鬆口扣除成本「小賺一些。」金泰佑透露品牌目前在台灣擁有5間店，6月15日將在台北101開新店。談到創業，他坦言其實比想像中辛苦許多，從品牌合作、營運流程到店內所有營運細節都相當花時間，「我們真的花了很多時間整理跟準備。」被問到是否遇到資金週轉問題？金泰佑則說目前還沒有，但有時候營業額高、有時又突然掉下來，認為這是創業必經過程。另外，談到這次EP《傷心男孩俱樂部》，金泰佑坦言專輯裡的歌曲大多描寫那些不那麼完美的愛，帶著一點悲傷、一點遺憾，甚至有一點失落感。他透露自己從小就一直覺得，很多真正浪漫的事情，其實都帶有某種失落感，「而我個人覺得很美的是，當你可以痛得這麼深，也代表你真的愛得很深，這就是我的愛情觀。」