不少人出國都會跟著網友攻略買伴手禮，但一名台灣旅客日前到越南旅遊，照著推薦在超市買了2包知名鹹蛋黃派，準備帶回台灣，沒想到入境時被檢疫人員攔下，才知道裡面竟含有雞肉絲成分，若未主動丟棄，一包恐直接開罰3萬元，讓他驚呼「差點噴6萬」，貼文曝光後，也釣出一票苦主分享相同經驗。對此，動植物防疫檢疫署也多次提醒，表示旅客攜帶肉製品、蛋類、鮮奶、水果植物等返台，都有可能違規，返國前一定要先確認，若不確定可主動詢問檢疫人員就不會開罰。
越南旅遊「帶必買伴手禮」回台灣！他差點噴6萬 一票苦主也中招
一名網友日前在Threads發文分享，自己到越南旅遊前，曾在網路上爬文查詢「越南必買伴手禮」，因此特地到當地超市購入2包知名鹹蛋黃派準備帶回台灣，沒想到入境台灣機場時，卻被檢疫人員攔下要求丟棄，讓他當場傻眼。
原PO表示，當時檢疫人員一看到商品，就請他們到旁邊處理，他原本還不敢相信，「我想說怎麼可能？蛋黃派欸？」結果實際拆開產品後，才發現裡面真的含有肉類成分，讓他直呼差點出事。
原PO也提醒其他旅客，還好當下是在過海關前被提醒，如果真的被查獲，一包恐怕就直接開罰3萬元，「我差點被罰6萬」，呼籲大家購買海外伴手禮時，一定要仔細確認成分是否符合台灣檢疫規定。
貼文曝光後，竟也釣出一票苦主留言，「看到我自己，上次帶了同款，海關也請我丟掉，我還問我能吃看看嗎？就站在旁邊吃了兩個，檢查人員還問我是不是很好吃」、「我丟了6包，說什麼必買伴手禮，結果含肉鬆，害我在機場狂吃一堆」、「＋１在機場丟了五包，真的很好吃…但裡面有雞肉絲」、「這真的超好吃，上次帶回機場主動請人員協助確認才知道有蛋黃，人員說我可以在大廳吃一吃」。
越南熱門違規檢疫物大公開！檢疫署早示警過：7大類物品別帶
事實上，動植物防疫檢疫署近幾年不斷在臉書提醒回國民眾，從各國旅遊帶回來得伴手禮、紀念品一定要注意，官方粉專在2024年就發文列出「越南熱門違規檢疫物」，清單包含：
🟡豬／牛／羊／雞／鴨／鵝等禽畜肉類製品
🟡活體動物
🟡蛋／鮮奶／未加工的角骨毛皮
🟡含禽畜成分的寵物食品
🟡水果／蔬菜／種子／活植物
🟡栽培介質／土壤／昆蟲
🟡動植物用藥品
動植物防疫檢疫署指出，國人帶各種伴手禮或紀念品回國前，請留意有沒有不能帶的東西，若有不確定，務必主動至動植物防疫檢疫署櫃檯詢問，「主動詢問配合處理都不會受罰喔」。
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一名網友日前在Threads發文分享，自己到越南旅遊前，曾在網路上爬文查詢「越南必買伴手禮」，因此特地到當地超市購入2包知名鹹蛋黃派準備帶回台灣，沒想到入境台灣機場時，卻被檢疫人員攔下要求丟棄，讓他當場傻眼。
原PO表示，當時檢疫人員一看到商品，就請他們到旁邊處理，他原本還不敢相信，「我想說怎麼可能？蛋黃派欸？」結果實際拆開產品後，才發現裡面真的含有肉類成分，讓他直呼差點出事。
貼文曝光後，竟也釣出一票苦主留言，「看到我自己，上次帶了同款，海關也請我丟掉，我還問我能吃看看嗎？就站在旁邊吃了兩個，檢查人員還問我是不是很好吃」、「我丟了6包，說什麼必買伴手禮，結果含肉鬆，害我在機場狂吃一堆」、「＋１在機場丟了五包，真的很好吃…但裡面有雞肉絲」、「這真的超好吃，上次帶回機場主動請人員協助確認才知道有蛋黃，人員說我可以在大廳吃一吃」。
越南熱門違規檢疫物大公開！檢疫署早示警過：7大類物品別帶
事實上，動植物防疫檢疫署近幾年不斷在臉書提醒回國民眾，從各國旅遊帶回來得伴手禮、紀念品一定要注意，官方粉專在2024年就發文列出「越南熱門違規檢疫物」，清單包含：
🟡豬／牛／羊／雞／鴨／鵝等禽畜肉類製品
🟡活體動物
🟡蛋／鮮奶／未加工的角骨毛皮
🟡含禽畜成分的寵物食品
🟡水果／蔬菜／種子／活植物
🟡栽培介質／土壤／昆蟲
🟡動植物用藥品
動植物防疫檢疫署指出，國人帶各種伴手禮或紀念品回國前，請留意有沒有不能帶的東西，若有不確定，務必主動至動植物防疫檢疫署櫃檯詢問，「主動詢問配合處理都不會受罰喔」。