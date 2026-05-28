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▲ 志工訪視並提醒獨居長輩注意熱傷害。（圖／社會局提供）

高雄市連日來超過36度的體感溫度，為守護弱勢族群的安全，社會局針對街友及獨居長輩等對象啟動高溫關懷服務，除於街友經常露宿地點加強關懷訪視，提供瓶裝飲用水、扇子、濕紙巾等防暑物資外，並積極向街友宣導防範熱傷害。此外，行動沐浴車也同步出動，讓街友能在高溫下保持清潔與舒適，減少皮膚疾病與異味。同時為避免街友於街頭曝曬，社會局已開放2處街友服務中心提供臨時收容與避暑空間，中心提供淋浴設備、寄物空間及飲用水，讓街友能在室內避暑、補充水分。對於不願於中心避暑街友亦持續勸導前往使用或至陰涼處避暑。近2個月，外展服務已提供沐浴車1,461人次、避暑物資831人次，除了物質上的支持，更是尊嚴的維護。針對獨居長輩部份，社會局結合長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點針對獨居長者，由志工加強電話及關懷訪視服務，提醒長輩多補充水分、注意室內通風，並宣導家內注意用電安全及食品保存，且叮嚀避免高溫時外出，倘需外出務必做好防曬措施。社會局也提醒獨居長輩如有防暑物資需求，可向關懷單位提出。社會局指出，許多獨居長者因為年紀大、行動不便，往往忽略身體狀況，容易在高溫中出現脫水或中暑危機。透過持續的問安與提醒，不僅能降低健康風險，也能減少長者的孤單感。社會局呼籲市民多發揮「雞婆」精神，若發現街頭有人因高溫出現不適，或鄰里間有獨居長者需要協助，請立即撥打119送醫。