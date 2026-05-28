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▲Jennie在CHANEL首爾大秀的After Party中，穿著紅內衣配短裙火辣獻唱。（圖／翻攝自Jennie IG@jennierubyjane）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，在26日現身CHANEL（香奈兒）首爾舉辦的2026工坊系列大秀。而Jennie當天除了看秀外，還於After Party帶來精彩表演，更是驚喜獻唱一首未公開過的新歌，在台上穿著紅色內衣配上短裙熱舞，瞬間辣翻全場。不過新歌歌詞卻意外惹議，「內衣褲就在椅子上」、「把我的腿抬起來放好」等性暗示內容，直接衝上微博熱搜，遭砲轟低俗。Jennie於26日現身CHANEL在首爾舉辦的大秀，並於After Party帶來精彩表演，穿著紅色內衣配上短裙的她，先獻唱〈Handlebars〉、〈like JENNIE〉等人氣歌曲後，接著無預警公開新歌，瞬間讓現場嗨翻，該片段也火速在全網瘋傳。不料歌詞內容卻意外惹議，只見英文歌詞中寫著：「成套的內衣褲在椅子上」、「紳士一點，把我的腿抬起來放好，我要你徹底把我鎖定」，一系列歌詞讓「Jennie新歌歌詞惹爭議」的相關標籤，直接衝上微博熱搜。不少網友認為歌詞太過露骨，指出Jennie有很多未成年粉絲，這樣的歌詞似乎太過火，「這歌詞感覺就充滿暗示啊，很低俗」、「聽起來的確有點露骨。」不過也有人抱持不同意見，認為歐美那邊有更多比Jennie新歌還要開放的歌詞，但大家都沒說什麼，Jennie只是在歌詞中表現出女性主動、強勢的意味就被罵翻，反轟部分網友的雙標行為。不過除了爭議外，大家其實最關心的還是Jennie的新歌，大批粉絲都不甩爭議，對Jennie突然公開新歌感到超驚喜，狂喊：「我需要妮速速發音源」、「我要瘋了，竟然有新歌，跪求快出吧。」讓這首歌在發行前，就已經有滿滿熱度。