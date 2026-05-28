蘋果首款摺疊iPhone還沒發表，保護殼卻疑似搶先現身，配件商iFunSmart官網近日上架一款名為「iPhone Ultra/Fold Smoke MagSafe Case」的手機殼，商品圖與介紹直接點名iPhone Fold、iPhone Ultra，商品圖和目前傳聞的蘋果摺疊機相似，包括書本式摺疊設計、雙鏡頭開孔與磁吸環配置。
配件商官網上架「iPhone Ultra/Fold」保護殼
iFunSmart官網商品頁顯示，這款保護殼名稱為「iFunSmart iPhone Ultra/Fold Smoke MagSafe Case」，從商品圖可見，這款疑似iPhone摺疊保護殼採用左右分離式設計，以配合摺疊機開闔結構；背面則可見雙鏡頭模組開孔與磁吸環設計。MacRumors報導指出，該保護殼頁面呈現的設計包含低調的後置相機平台、雙鏡頭配置、纖薄機身輪廓，以及MagSafe風格圓形磁吸開孔。
外型像書本式摺疊
目前市場普遍推測，蘋果首款摺疊iPhone不會採用上下翻蓋式設計，而是類似書本般橫向展開。分析師郭明錤先前指出，蘋果摺疊iPhone可能採書本式設計，內螢幕約7.8吋、外螢幕約5.5吋，並可能因機身厚度與內部空間限制，改用側邊Touch ID而非Face ID。Macworld指出，定位將接近iPhone與iPad之間的高階混合裝置，售價傳聞可能落在2000美元以上，約62897元台幣。
MagSafe是否真的保留？目前仍有變數
值得注意的是，iFunSmart這款保護殼雖然標榜支援MagSafe風格磁吸設計，但這不代表蘋果摺疊iPhone本體一定會內建MagSafe。外媒Notebookcheck指出，早前曾有傳聞認為蘋果可能為了機身厚度與內部空間，取消摺疊iPhone的MagSafe功能；因此配件上的磁吸環，也可能只是保護殼廠商自行加入，以支援磁吸充電器、車架或卡夾等配件。
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iFunSmart官網商品頁顯示，這款保護殼名稱為「iFunSmart iPhone Ultra/Fold Smoke MagSafe Case」，從商品圖可見，這款疑似iPhone摺疊保護殼採用左右分離式設計，以配合摺疊機開闔結構；背面則可見雙鏡頭模組開孔與磁吸環設計。MacRumors報導指出，該保護殼頁面呈現的設計包含低調的後置相機平台、雙鏡頭配置、纖薄機身輪廓，以及MagSafe風格圓形磁吸開孔。
目前市場普遍推測，蘋果首款摺疊iPhone不會採用上下翻蓋式設計，而是類似書本般橫向展開。分析師郭明錤先前指出，蘋果摺疊iPhone可能採書本式設計，內螢幕約7.8吋、外螢幕約5.5吋，並可能因機身厚度與內部空間限制，改用側邊Touch ID而非Face ID。Macworld指出，定位將接近iPhone與iPad之間的高階混合裝置，售價傳聞可能落在2000美元以上，約62897元台幣。
MagSafe是否真的保留？目前仍有變數
值得注意的是，iFunSmart這款保護殼雖然標榜支援MagSafe風格磁吸設計，但這不代表蘋果摺疊iPhone本體一定會內建MagSafe。外媒Notebookcheck指出，早前曾有傳聞認為蘋果可能為了機身厚度與內部空間，取消摺疊iPhone的MagSafe功能；因此配件上的磁吸環，也可能只是保護殼廠商自行加入，以支援磁吸充電器、車架或卡夾等配件。