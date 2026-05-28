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蔡壁如強調尊重黨內制度：政治不應只是互相貼標籤

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨天在網路留言開嗆昔日戰友蔡壁如後，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天補刀，直言「若昨天有出席中央委員會，就會見到柯主席」，更質疑蔡壁如當初喊出深耕台中海線，如今積極布局彰化縣長選戰，「那台中人到底算什麼？」蔡壁如今發出3點聲明回應，強調並非刻意不到場，也非對黨中央放話，而是希望透過理性溝通，讓支持者重新對民眾黨找回信心。柯文哲日前在網路節目相關貼文下留言，質疑蔡壁如「不在中央黨部講，跑去節目放話」，引發黨內外高度關注。身兼中央委員的江和樹隨後也加入戰局，批評蔡壁如未親自出席中央委員會，卻對外指控黨內溝通不良，更翻出她2024立委敗選後曾表示要深耕台中海線，如今積極布局轉戰彰化縣長，讓地方支持者感到錯愕。蔡壁如今（28）日透過彰化競選團隊發表聲明，並對江和樹的質疑提出3點說明。她指出中央委員會採實體與線上同步進行，自己過去經常以線上方式參與會議；其次，昨天並非正式議程，而是專題報告，因此她線上全程參與，直到專家報告結束後，才發現柯文哲在中央黨部現場提問，並非刻意不與主席面對面溝通。至於外界關注的彰化縣長參選議題，蔡壁如表示，每位黨員都有表達參選意願的權利，她已正式向中央黨部遞交參選意願書，願意完全遵守黨內提名機制、行政程序及相關SOP規範。她強調，現階段最重要的並非私下爭取或施壓，而是尊重制度與選決會的專業判斷，靜待黨中央正式通知。蔡壁如也提到，自己在節目中的發言並非針對任何特定個人，更不是刻意向黨中央放話，而是基於創黨成員與中央委員的身分，誠實反映黨內目前面臨的現象與挑戰。她認為，黨中央應建立更完善的溝通機制與協調平台，讓不同意見有充分交換空間，而非讓疑問持續累積。蔡壁如強調，政治不應只是互相貼標籤、隔空喊話，而是透過溝通、理解與說服，共同尋找最好的答案。她表示，民眾黨是大家共同努力建立的政黨，自己提出問題與表達意見，不是為了製造對立，而是希望透過更多理性溝通，讓黨內不同聲音被聽見，也讓更多支持者重新對民眾黨找回信心。