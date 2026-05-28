25歲台灣左投王彥程，今年轉戰韓國職棒（KBO）投出王牌身手，還吸粉無數受封「王女婿」，經過6天休息，今（28）日將於台灣時間17點30分，作客陌生對手NC恐龍主場，這將是他生涯首度面對NC恐龍，還是首度造訪其主場「昌原NC PARK」。若再贏下第6勝、將能站上韓職勝投王寶座。《NOWnews》整理出5月28日王彥程先發「SOOP免費轉播、開賽時間、先發投手與賽前分析」一覽。讓讀者第一時間掌握王彥程先發表現。
📍王彥程先發上戰回顧
王彥程上戰22日在主場掛帥先發，交手斗山熊，再度與韓國經典賽國手郭彬正面對決，結果王彥程主投7局僅失2分、送出6次三振優質先發，率隊5：3贏球，王彥程拿下近期3連勝，開季至今連續10場先發都投滿5局以上，7局投球也是韓職生涯新高。
📍韓華鷹@NC恐龍開賽時間：
比賽時間：17：30
比賽地點：昌原NC PARK
先發投手：王彥程（韓華鷹，5勝2敗、防禦率2.72）@金兌勁（NC恐龍，0勝0敗、防禦率3,65）
📍王彥程對手分析：NC恐龍金兌勁是誰？
現年24歲的右投金兌勁，是NC恐龍2020年選秀第一指名，入隊後就是球團持續培養的年輕強投，他的身材條件出眾，擁有188公分、95公斤粗壯身材，最快球速也能飆破150公里，但本季主要擔任長中繼角色，本季7場出賽合計僅有12.1局投球，被打出11支安打、狂飆13K。
這將是金兌勁本季首度擔任先發出賽，就是對上王牌等級的現役韓職勝投王王彥程。
📍王彥程韓職先發免費直播：
線上、手機免費直播：SOOP樹譜直播
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王彥程上戰22日在主場掛帥先發，交手斗山熊，再度與韓國經典賽國手郭彬正面對決，結果王彥程主投7局僅失2分、送出6次三振優質先發，率隊5：3贏球，王彥程拿下近期3連勝，開季至今連續10場先發都投滿5局以上，7局投球也是韓職生涯新高。
📍韓華鷹@NC恐龍開賽時間：
比賽時間：17：30
比賽地點：昌原NC PARK
先發投手：王彥程（韓華鷹，5勝2敗、防禦率2.72）@金兌勁（NC恐龍，0勝0敗、防禦率3,65）
📍王彥程對手分析：NC恐龍金兌勁是誰？
現年24歲的右投金兌勁，是NC恐龍2020年選秀第一指名，入隊後就是球團持續培養的年輕強投，他的身材條件出眾，擁有188公分、95公斤粗壯身材，最快球速也能飆破150公里，但本季主要擔任長中繼角色，本季7場出賽合計僅有12.1局投球，被打出11支安打、狂飆13K。
這將是金兌勁本季首度擔任先發出賽，就是對上王牌等級的現役韓職勝投王王彥程。
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