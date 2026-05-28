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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽戰況白熱化，福爾摩沙夢想家與新北國王在第二戰打出火藥味，不僅場上爆發多次肢體衝突，國王主力控衛林書緯更因傷退場緊急送醫。賽後，國王總教練洪志善情緒失控，在記者會上怒轟裁判執法尺度「樂見球員見血」，引發軒然大波。對此，TPBL聯盟今（28）日迅速祭出罰款公告，針對國王總教練洪志善、球員蘇士軒的脫序言行與危險動作，合計開罰新臺幣6萬元。總冠軍賽第二戰夢想家變陣啟用內線巨塔高柏鎧，全面提升身體對抗強度。首節林書緯在防守高柏鎧的掩護時遭到猛烈撞擊，僅打12分鐘就因左大腿嚴重傷勢退場並緊急送醫，恐面臨總冠軍賽報銷危機。這讓國王主帥洪志善在賽後記者會上痛批聯盟賽前口口聲聲說要保護球員，自己也特別提醒裁判要注意非法掩護，開賽後卻形同虛設：「賽前已經提醒很多非法掩護，不吹的結果就是見血，這可能是聯盟想見到的吧？那我相信下一場一定會有見血的情況。」甚至無奈表示接下來「沒有什麼要做戰術調整的地方，下一場就是保護自己。」聯盟今日審視賽務規章後認定，洪志善總教練在記者會中的發言涉嫌影射聯盟裁判執法不公，並發表具攻擊性之言論，因此依據規章決議處新臺幣五萬元整罰款。第四節剩下8分10秒時，國王前鋒蘇士軒與夢想家高柏鎧在禁區爭搶卡位，蘇士軒竟直接出手拉住高柏鎧的頭部，這個動作當下被裁判吹判違反運動精神犯規，賽後也在社群媒體上引起許多網友的討論。聯盟技術委員會今日開會決議，認定蘇士軒該動作「非屬正常籃球動作」，依規章處新臺幣一萬元整罰款，並記點1點。針對這次總冠軍賽引發的巨大爭議，TPBL 聯盟在公告中嚴正重申，職業球隊與球員身為公眾人物，應共同維護賽事專業形象與公信力。賽後記者會為針對比賽內容進行說明與交流之平台，相關發言應秉持理性與尊重，避免出現情緒性或攻擊性言論；同時，場上行為亦應符合運動精神與競賽規範。