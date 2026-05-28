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川普在伊朗碰壁的4大原因

美軍與伊朗衝突再起，美軍在當地時間週四轟炸了伊朗南部戰略港口阿巴斯港（Bandar Abbas），作為反擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊也襲擊了美國空軍基地，革命衛隊未說明是何處基地，但據信是位於科威特境內的美軍基地，在伊朗宣布發動攻擊的同時，科威特也報告其防空系統正在攔截「敵對」無人機和飛彈。美國與伊朗之間的停火協議仍然存在，但和平似乎岌岌可危。對此，諾貝爾經濟學得主保羅克魯曼（Paul Krugman）表示，川普「已經輸掉了」對伊朗的戰爭，認為即使必須簽署一份糟糕的協議，盡快結束戰爭仍然是當下較好的選擇。克魯曼在他個人社群媒體發文分析美伊戰爭，引述《紐約時報》的報導指出，目前要判斷川普和伊朗究竟達成了什麼協議、或者是否能夠達成任何協議似乎都為時過早，但克魯曼認為伊朗戰爭其實已經結束，而結果就是「美國輸了」。川普最初要求伊朗無條件投降，並試圖推動政權更迭，但如今伊朗當局的強硬派勢力更加強大，無論伊朗與美國最終達成什麼協議，協議本身也註定將十分脆弱。雖然美國的軍費開支遠超伊朗，但美國卻無法在這場戰事中取勝，克魯曼認為4個主要原因如下：川普政府指望靠著空中轟炸來消除伊朗的武裝力量，但歷史證明，類似行動從未奏效，在伊朗這樣一個幅員遼闊、山巒疊嶂的國家，在如今戰場由大量便宜的無人機主宰的情況下，想靠著空中轟炸摧毀伊朗所有發射裝置，從一開始就幾乎是項不可能的任務。。美軍在經歷了數十年的絕對優勢之後，似乎有點停滯不前，戰略研究學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）指出，「美國在對伊朗發動轟炸之前，沒有對我們所看到的技術變革，尤其是在俄烏戰爭中看到的戰場變化，做出深思熟慮的應對，這表明美軍是多麼自滿，而他們越認為自己強大，就越容易自滿」。川普政府將國防部改名為戰爭部，部長赫格塞斯上台後清洗了諸多高階將領，在這樣的氣氛下，五角大廈對於戰爭的進展充斥著誇張的勝利宣言和不切實際的美化，很有可能由於沒人敢說真話，川普政府的決策者一直收到虛假的、過於樂觀的報告，這也導致他們沒能為如何應對伊朗的反擊做好準備。。川普政府與其背後的MAGA支持者，骨子里推崇好戰的無知，赫格塞斯上週在西點軍校畢業典禮上的演講，依舊在侃侃而談自己推動美軍反多元、反DEI的努力，強調鍛鍊強壯身體的重要。克魯曼最後結論，即使必須接受一項令美國處境比戰前更糟糕的協議，盡快結束伊朗戰爭仍然是目前較佳的選擇，因為美軍彈藥短缺、全球石油庫存即將耗盡、美國民眾對於戰爭的支持度持續探底，時間並不站在美國這邊。