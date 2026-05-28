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▲薔蜜最快明晚可升級中颱，預估外圍零星環流將於在下周一、下周二影響台灣。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急﻿」）

▲下周一、下周二薔蜜颱風自琉球通過，是距離台灣最近的時刻，會讓北部、宜蘭地區有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）今（29）日上午位於台東東南方，持續往西北移動，目前發展條件相當不錯，，日本本土各地風雨集中在下周一至下週三，旅日要特別留意。預估外圍零星環流將於在下周一、下周二影響台灣，不過發布海陸警機會低。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預報指出，薔蜜颱風在副熱帶高壓導引之下，未來幾天將一路朝日本琉球附近海域前進，預計下週一（1日）至二（2日）通過日本琉球附近，之後再受到高空環境與副熱帶高壓變化影響，再轉向東北，通過日本南方海域。目前海溫與海洋熱含量條件相當不錯，薔蜜將持續增強，至少可達中度颱風中段班等級。氣象署預估薔蜜颱風明晚至週六將升級為中颱強度。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，颱風靠近台灣的機率極低，但薔蜜北上的過程中，，整體對台灣天氣影響有限，但北部沿海、東部沿海都要注意長浪發生。後續對日本本土的風雨影響也會明顯增大。日本琉球：下週一（1日）至二（2日）間九州地區：下週二（2日）四國、關西地區：下週二（2日）至三（3日）間中部、關東地區：下週三（3日）前後󠀠中央氣象署預報鄭傑仁指出，下周一、下周二薔蜜颱風自琉球通過，是距離台灣最近的時刻，會讓北部、宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區還是多雲到晴。提醒周日、下週一要到沖繩的旅客須留意颱風影響，日本本島風雨則會影響在下周二、下周三。薔蜜颱風強度上看中颱，路徑將從菲律賓東方海面往西北移動，目前仍有小幅度調整，不過預估對台灣沒有直接影響，海陸警機會低。