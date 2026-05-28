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中國網球好手王欣瑜在今年法國網球公開賽女單第二輪中，以2：6、6：2、3：6不敵德國選手塔瑪拉·科帕奇（Tamara Korpatsch），止步64強。然而，賽場上的失利並非當日唯一話題，比賽期間多次具爭議的判罰，以及賽後兩人「拒絕握手」的場面，瞬間在網路上引發軒然大波。本場比賽裁判的執法尺度成為焦點，王欣瑜團隊指出，全場至少出現4次對己方不利的落點改判，且皆發生在局分走勢的關鍵點。最嚴重的爭議出現在首盤，面對一記底線球，科帕奇主動指引裁判查看球場上的球印。王欣瑜及團隊隨後發現，對手所指的球印明顯是前一個回合的舊印，並非該球落點，但裁判在聽取誘導後判決出界。王欣瑜回憶當時情況表示：「我向主裁強調對手指引的是錯誤的舊球印，他當時也承認了。」由於王欣瑜心急查看球印而違反了「不得跨越球網進入對手半場」的規定，遭到裁判出示違規警告。王欣瑜坦言，自己當時並不熟悉紅土賽場的這項細節規範，這場誤會也成了賽後心結的導火線。當比賽結束後，網前的畫面更顯劍拔弩張。王欣瑜表示，她當時站在原地並未說不握手，僅是表達對對方誤導裁判行為的不認同，沒想到科帕奇先行表態不願握手，王欣瑜則回應「那我也無所謂」。科帕奇賽後受訪時則堅稱，當時場地上的兩個球印均為出界，自己並非刻意誤導，且認為王欣瑜跨越球網查看球印的行為「既不公平又不禮貌」，這才是導致她拒絕握手的直接原因。這起爭議在IG等社群平台持續發酵，雙方各執一詞，成為法網開賽至今最熱門的賽外話題。儘管賽場遭遇煎熬，王欣瑜在總結時展現了成熟的職業素養，未將責任全然歸咎於裁判與對手，而是坦言：「全場出現 65 次非受迫性失誤才是輸球主因。」她同時大方肯定對手在節奏變換上的出色表現。王欣瑜的巴黎之旅並未劃下句點。她今年與台灣名將謝淑薇重組「跨海聯軍」，這對曾於 2023 年聯手封后的組合，在女雙首輪已順利以6：4、6：1直落二擊敗對手，強勢挺進32強。延續著 2023 年奪冠的默契，謝淑薇與王欣瑜的搭檔動向持續備受關注。