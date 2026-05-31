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▲裘德（如圖）發行首張專輯《頒獎的時候我要缺席》就以黑馬之姿奪下金曲新人獎。（圖／裘德微博）

中國創作歌手裘德憑藉概念專輯《離開銀色荒原》4度叩關金曲歌王，不少人對這個名字仍有些陌生，網路上關於他的資訊也不多，不過兼具才華與高顏值的他，不僅歌唱實力備受肯定，裘德還擁有187公分的高挑身材，帥氣外型成功擄獲許多女生的心。另外，王牌經紀人陳鎮川過去擔任評審團主席時，聽到裘德的音樂作品也驚呼：「很像當年聽到李榮浩的感覺。」來自中國貴州省的裘德，從高中時期開始寫歌的他，2020年憑著專輯《頒獎的時候我要缺席》首度入圍金曲獎「最佳華語男歌手」，今年將四度角逐歌王寶座。當初他與吳青峰、張震嶽、周華健等實力派歌手一同入圍，網友紛紛好奇「他誰啊？」上網搜尋一番後發現關於裘德的資訊非常少，因此被稱作「最神秘歌王」。裘德曾分享接觸音樂的契機，國中時跟同學去唱KTV，結果被說很難聽，他坦言那時候被打擊到，決定讓自己唱歌變好聽。另外，談及「裘德」這個名字的由來，他表示當初想取一個名字來告誡自己，做音樂的初衷就是「求得」自己開心，但「求得」不太好聽，所以就以「裘德」為名，相當有趣。裘德發行首張專輯《頒獎的時候我要缺席》就以黑馬之姿奪下金曲新人獎，當時的評審團主席陳鎮川稱讚他聲音非常特別，在初選時就受到評審熱烈討論，讓人想起當年聽到李榮浩的感覺。而裘德過去也曾與魏如萱、彭佳慧等歌后合作，在圈內累積不少人脈。裘德無論創作力、歌聲都獲得外界高度評價，音樂曲風融合爵士、R&B、音樂劇色彩，在真假音之間的轉換更是游刃有餘，超強LIVE實力被譽為「行走的CD」。不僅有著音樂才華，裘德在外型上同樣非常亮眼，有著187公分的他，帥氣長相與斯文氣質擄獲不少粉絲的心。值得一提的是，裘德在2024年一口氣入圍金曲獎5項大獎，原本將出席典禮的他，卻在開始前突然表示因為私人因素，不克出席金曲獎。文化部當時回應：「裘德來台前連續兩日參與中國節目彩排和錄製，來台後身體不適，急需返回中國醫院住院檢查，整體團隊8人於典禮開始前即離台。」裘德四度入圍金曲歌王，他表示：「很開心四專《離開銀色荒原》能入圍這麼多項金曲獎！每一次創作，都是在無數細微的選擇裡反覆推敲完成的，能夠被聽見，真的是很幸運的事，謝謝所有參與這張專輯的夥伴們，謝謝一直陪伴著我的歌迷朋友們，你們的存在就像我人生荒原裡燃起的一束火，又在風暴裡彼此照亮，這些經歷已經足夠珍貴了。」