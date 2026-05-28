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中信兄弟今（28）日持續作客挑戰台鋼雄鷹，推出當家王牌羅戈先發，盼終止球隊6連敗、連續28局無得分低潮。黃衫軍本場想止敗有一喜一憂，喜的是羅戈生涯在澄清湖棒球場6場先發，合計吃下31.1局、防禦率僅1.44、還飆出29次三振，數據堪稱鬼神級，但憂慮的是，建立在上述成績之下，羅戈竟然只獲1勝還苦吞3敗，其中包含一場8局8K僅失2分的悲情完投敗。中信兄弟昨戰0：6輸給台鋼雄鷹，先發洋投菲力士撐不到4局就投出6保送退場，打線端全場僅4支零星一壘安打，苦吞近期6連敗，且自上周五22日對味全龍第八局打下1分後，至今橫跨4場、連續28局無得分紀錄持續中。兄弟本場再度交手台鋼雄鷹，賽前好消息與壞消息各有1個，全都聚焦在王牌投手羅戈身上，好消息就是羅戈在台鋼雄鷹主場成績出色，絕對是值得仰賴的超級強投。羅戈本季先發9場2勝5敗，防禦率2.83，帳面上成績比去年退步，但每局被上壘率僅1.11、還以54次三振穩居勝投王寶座，球威方面仍在線。而他自2024年加入中職後，生涯在澄清湖棒球場有6場出賽紀錄，是除新莊、洲際與大巨蛋以外，出賽最多的球場，實際繳出的數據也比生涯平均更好。羅戈生涯在澄清湖棒球場6場承擔31.1局，整體防禦率僅1.44、還飆出29次三振，每局被上壘率低到僅有0.99，被打擊率2成05，成績是鬼神級。但壞消息也很明顯，就是羅戈在這座球場幾乎贏不了球，堪稱澄清湖球場「負運請命人」。在上述頂尖數據之下，難以想像的是6場竟然只獲得1勝、還苦吞3敗，超過31局投球僅失8分，其中還只有5分是自責分。羅戈生涯在澄清湖棒球場對台鋼雄鷹唯一一勝，是在2024年9月19日，當時他還身披富邦悍將球衣，該戰熱投108球吃下7局，飆出9K無失分。等於羅戈穿上兄弟戰袍後，還未在這座球場贏過球。