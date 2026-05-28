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總統賴清德拍板「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」等18項措施，包括學貸利息降1%、還款寬限從一年增為兩年，還款利率將從1.775%降為0.775%，並延續推動私立大專校院學雜費每年補助3.5萬等。對於相關措施何時能上路，行政院今（28）日回應，有些加碼部分也許今年就能達成，例如學貸減碼部分，新會期可望上路。因應少子化，賴政府推動「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」等18項措施，包含成長津貼、教育補助、租金補助等。行政院今舉行行政院會會後記者會，李慧芝表示，政院規劃成長津貼採用作業要點，是因為更方便彈性。他說，現行育兒津貼、教育補助、中央擴大租金補助，都採行政命令，政府過去三次調整育兒津貼金額、托育補助金額及是否排富等條件，都是透過調整作業要點來處理，這樣的方法更有彈性，盼朝野共同支持。對於相關措施有些涉及修法，有些涉及行政命令或是要點，最快何時能上路？李慧芝回應，轉述院長卓榮泰裁示說，希望新增部分能盡快與大家見面，有需要修法的部分，希望快點完成後到立法院來審議，希望明年就能趕快上路。李慧芝提到，有一些是屬於加碼的部分，也許今年就能達成，例如說學貸減碼，事實上，教育部已進行中，希望在新的學年開始，學貸減免這部分能先上路。至於成長津貼6-18歲會有2500元存入專戶，會有政府委託金融機構投資，目前有代操機構？是否每年會跟家長說明投資效益？李慧芝表示，政府會撥付2500元預存到帳戶裡，待期滿後才會給小朋友，是給孩童的18歲成年禮，也就是說，政府會保底兩年期的定存，相關內容會待作業要點完成後再說明。