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根據統計，我國2025年汽車零組件產業產值約新臺幣2,726億元，對美出口金額約1,079億元

若通過301條款考驗 龔明鑫：台灣廠商立足點較平等

美國政府昨（27）日晚間公告，台美投資MOU所載明的非半導體232關稅優惠措施，自今年5月1日起回溯生效，其中包括汽車零組件、木材等關稅都降至15%，對於台灣廠商相當有利。經濟部長龔明鑫表示，企業在取得較公平競爭環境之後，預估可以轉守為攻，對於將會有多大的挹注，他預估接下來1、2個月應可以看到成效。據美國政府聯邦公報，汽車零組件稅率由原平均約26.71%降至15%。相關產品過去適用232關稅25%加MFN稅率，平均約26.71%，調整後降為15%；原木、木材及木製衍生品中的特定裝有軟墊木製品，以及廚房櫥櫃、盥洗台及其零組件，稅率由原本25%降至15%。航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品，原本依品項適用15%、25%或50%的232關稅，並加計MFN，未來將改為豁免232關稅，相關產品MFN稅率介於0%至6.6%，平均約1.12%。龔明鑫今日在行政院報告，美國汽車零組件當中，墨西哥最高，其次是中國及加拿大，而美國與加拿大、墨西哥本身有零關稅優勢，中國又是低價競爭，因此在近27%關稅下，台灣業者過去1年都相當辛苦，連今年前4個月都還是呈現衰退，主要還是受到立足點不同影響。如今關稅調整下，台灣與日本、韓國及歐盟都一樣，相較於中國的51.71%，台灣更具有優勢，即便還是無法跟加拿大跟墨西哥的零關稅比較，但雙方差距已經縮小，認為這次是一個好機會。龔明鑫說，對未來的訂單動能應會有很大的幫助，「所以我們可能再觀察，可能是1、2個月來看看」，是不是有業者需要有什麼樣政府可以協助的地方。而這也是台灣今年2月宣布台美對等關稅（ART），又遇到美國對等關稅法源遭美國最高法院廢除後的第一關稅好消息。對於後續還有哪些產品值得期待？龔明鑫說，如今美國對台灣是課徵10%的疊加關稅，但對於企業界都還可以接受；美國232調查裡面還有晶片半導體，再加上美國還會有301調查會陸續出爐，如果台灣可以通過301條款的考驗，就可以跟其他國家站在一個競爭基礎較為平等的地位。