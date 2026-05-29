入帳了，快去刷存摺！繼昨（28）日勞保老年年金等 5 項給付撥款後，勞保局今（29）日迎來本週第二波發錢高峰。根據勞保局行事曆，今日共有 6 筆給付款項接力入帳，除了國保族受眾最廣的「老年年金」外，其中單筆發放金額最高的是「喪葬給付」，最高可領近 10 萬元；此外，還有一項針對新手爸媽的「薪資補助」也同步撥款，卻是目前民眾最常忘記領取的項目。
🟡 今日（5/29）入帳 6 大項目一覽
今日撥款對象主要集中在國民年金族群與育兒家庭，請符合資格者留意帳戶餘額：
🟡 漏領了嗎？「這項補助」最常被忘記、最高領 3 千
在今日的 6 筆給付中，「產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助」 的申領率相對較低。政府為鼓勵生育，將產檢與陪產假由 5 天增加至 7 天，並補助其中 「增加的 2 天全薪」。
🟡 刷存摺小叮嚀：認明這幾個「關鍵字」
勞保局提醒，由於入帳時間依各金融機構處理速度而異，民眾今日可分批查看。刷存摺或查看網銀時，摘要備註通常會出現以下註記，方便辨識：
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今日撥款對象主要集中在國民年金族群與育兒家庭，請符合資格者留意帳戶餘額：
- 國民年金保險喪葬給付： 這是今日撥款中單筆金額最高的一項，按被保險人死亡當月之投保金額發給 5 個月。以目前 19,761 元計算，單筆最高可領 98,805 元。
- 國民年金保險老年年金給付： 針對年滿 65 歲、按時繳納國保費用的長輩，提供退休後的固定生活津貼。
- 國民年金保險遺屬年金： 保障被保險人死亡後，符合資格遺屬的基本生活。
- 國民年金保險身心障礙(基本保證)年金： 為身障朋友提供的經濟安全網。
- 國保身心障礙年金給付併計勞保年資： 針對曾有勞保年資者之加計給付。
- 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助： 政府挺爸媽的請假補貼，卻是目前「最常被忘記」領取的隱藏版福利。
在今日的 6 筆給付中，「產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助」 的申領率相對較低。政府為鼓勵生育，將產檢與陪產假由 5 天增加至 7 天，並補助其中 「增加的 2 天全薪」。
- 補助金額： 以最高投保薪資 45,800 元計算，每請一項假（產檢或陪產），雇主可向勞保局領回 3,054 元。
- 權益提醒： 雇主在支付員工全薪假後即可申請；若您是自營作業者（如職業工會成員），務必確認相關假別補助是否已入帳。
勞保局提醒，由於入帳時間依各金融機構處理速度而異，民眾今日可分批查看。刷存摺或查看網銀時，摘要備註通常會出現以下註記，方便辨識：
- 「國保老年」：代表國保老年年金入帳。
- 「國保喪葬」：代表喪葬給付（最高 9.8 萬元）。
- 「薪資補助」：代表產檢或陪產假相關補貼。