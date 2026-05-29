入帳了，快去刷存摺！繼昨（28）日勞保老年年金等 5 項給付撥款後，勞保局今（29）日迎來本週第二波發錢高峰。根據勞保局行事曆，今日共有 6 筆給付款項接力入帳，除了國保族受眾最廣的「老年年金」外，其中單筆發放金額最高的是「喪葬給付」，最高可領近 10 萬元；此外，還有一項針對新手爸媽的「薪資補助」也同步撥款，卻是目前民眾最常忘記領取的項目。

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🟡 今日（5/29）入帳 6 大項目一覽
今日撥款對象主要集中在國民年金族群與育兒家庭，請符合資格者留意帳戶餘額：

  1. 國民年金保險喪葬給付： 這是今日撥款中單筆金額最高的一項，按被保險人死亡當月之投保金額發給 5 個月。以目前 19,761 元計算，單筆最高可領 98,805 元。
  2. 國民年金保險老年年金給付： 針對年滿 65 歲、按時繳納國保費用的長輩，提供退休後的固定生活津貼。
  3. 國民年金保險遺屬年金： 保障被保險人死亡後，符合資格遺屬的基本生活。
  4. 國民年金保險身心障礙(基本保證)年金： 為身障朋友提供的經濟安全網。
  5. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資： 針對曾有勞保年資者之加計給付。
  6. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助： 政府挺爸媽的請假補貼，卻是目前「最常被忘記」領取的隱藏版福利。
▲勞保局今（29）入帳清單。包含最高領近 10 萬元的喪葬給付，以及新手爸媽常漏領的薪資補助等共計 6 筆給付款項。（圖／翻攝自勞保局官網）
▲勞保局今（29）入帳清單。包含最高領近 10 萬元的喪葬給付，以及新手爸媽常漏領的薪資補助等共計 6 筆給付款項。（圖／翻攝自勞保局官網）
🟡 漏領了嗎？「這項補助」最常被忘記、最高領 3 千

在今日的 6 筆給付中，「產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助」 的申領率相對較低。政府為鼓勵生育，將產檢與陪產假由 5 天增加至 7 天，並補助其中 增加的 2 天全薪」。

  • 補助金額： 以最高投保薪資 45,800 元計算，每請一項假（產檢或陪產），雇主可向勞保局領回 3,054 元。
  • 權益提醒： 雇主在支付員工全薪假後即可申請；若您是自營作業者（如職業工會成員），務必確認相關假別補助是否已入帳。
▲新手爸媽專屬紅包！勞保局今（29）日發放「產檢及陪產假薪資補助」，最高可領 3,054 元。這項福利最常被民眾忽略，符合資格者快確認款項是否到帳。（示意圖／Pixabay）
▲新手爸媽專屬紅包！勞保局今（29）日發放「產檢及陪產假薪資補助」，最高可領 3,054 元。這項福利最常被民眾忽略，符合資格者快確認款項是否到帳。（示意圖／Pixabay）
🟡 刷存摺小叮嚀：認明這幾個「關鍵字」

勞保局提醒，由於入帳時間依各金融機構處理速度而異，民眾今日可分批查看。刷存摺或查看網銀時，摘要備註通常會出現以下註記，方便辨識：

  • 「國保老年」：代表國保老年年金入帳。
  • 「國保喪葬」：代表喪葬給付（最高 9.8 萬元）。
  • 「薪資補助」：代表產檢或陪產假相關補貼。
最後提醒： 若符合資格但今日結束仍未領到款項，民眾可利用自然人憑證或健保卡卡號，至「勞保局全球資訊網」個人查詢專區，隨時確認申辦進度，別讓應得的權益睡著了。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...