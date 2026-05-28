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▲當李多慧配戴 OWNDAYS NICHE+ 系列眼鏡時，簡約卻帶有張力的中性設計，讓多慧瞬間散發出帥氣高冷的潮流氣場。（圖／品牌提供）

▲對這次的主題「不可愛的我，也好看」，李多慧展現了她對美的獨到見解；多慧認為，好看不應被大眾定義的「可愛」所侷限。（圖／品牌提供）

▲首波形象大片一改大眾熟悉的啦啦隊熱情形象，讓李多慧撕下「甜美」標籤，展現出極具反差高冷知性的面貌。（圖／品牌提供）

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「OWNDAYS 就要我好看！」日系眼鏡品牌 OWNDAYS 今日正式宣布，邀請超人氣女神李多慧（Dahye Lee）擔任全新品牌好友。首波形象大片一改大眾熟悉的啦啦隊熱情形象，讓李多慧撕下「甜美」標籤，展現出極具反差高冷知性的面貌；本次企劃核心強調「好看來自選擇」，透過李多慧演繹 NICHE+ 系列光學眼鏡，傳遞出女性不需迎合定義，即便是高冷、率性、不可愛的瞬間，戴上OWNDAYS眼鏡就能氣場全開，展現專屬自我的時尚態度。在首波釋出的形象視覺中，展現了「OWNDAYS 就要我好看」的極致實踐, 當李多慧配戴 OWNDAYS NICHE+ 系列眼鏡時，簡約卻帶有張力的中性設計，讓多慧瞬間散發出帥氣高冷的潮流氣場。多慧分享道：「平時大家習慣看到我很有活力的樣子，但當我戴上 NICHE+ 系列，那種專注、冷靜的帥氣感就會自然流露出來，這也是我非常喜歡、更有質感的面貌。」而換上 Graph Belle 系列後，細緻的金屬框型與輕盈色彩，則襯托出多慧另一種溫柔、充滿空氣感的女孩魅力。多慧表示：「Graph Belle 讓我覺得自己變得很精緻優雅。我認為眼鏡的神奇之處在於，它能幫妳在不同風格間毫不費力地切換。無論是率性還是甜美，戴上 OWNDAYS 的那一刻，妳的專屬氣場就會馬上到位！」針對這次的主題「不可愛的我，也好看」，李多慧展現了她對美的獨到見解；多慧認為，好看不應被大眾定義的「可愛」所侷限：「只要白Ｔ搭配牛仔寬褲，戴上NICHE+ 系列視覺感上就會很時尚；或是套上Oversize的襯衫再戴上Graph Belle 系列，就能有慵懶性感的感覺； OWNDAYS的眼鏡讓我在穿搭上時尚氣場立刻升級。」在問到私下最真實的時刻，多慧透露：「其實我一個人在研究編舞、專注看書，或是早上起床戴著眼鏡發呆時，雖然看起來嚴肅、不可愛，但那種最真實、最投入的狀態，是我最有自信、也覺得自己最好看的時候。」她也提到，OWNDAYS 眼鏡的輕盈設計讓她即便在練舞後也能舒適配戴，甚至輕到讓她忘記眼鏡的存在。對於那些想嘗試新風格的女孩，多慧鼓勵道：「好看來自妳的選擇！不要被外界定義，大膽嘗試不同鏡框，妳會發現自己也能氣場全開。」隨著品牌好友宣佈，全台 OWNDAYS 門市將同步啟動多慧相關企劃活動，不僅能親自試戴多慧欽點的率性鏡款，還能享有全年度最超值的配鏡優惠！■ 門市活動資訊：活動日期： 5/18 - 7/5活動亮點： 最高現折 $4,774！■ 更多專屬預告： OWNDAYS 接下來將為粉絲帶來更多李多慧專屬企劃與互動內容，敬請持續鎖定 OWNDAYS 官方社群與網站將會有更多最新消息！