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統一企業今（28）日舉行股東會，董事長羅智先談及併購計畫，對於日本企業，他坦言「日本想了十年，有機會但不容易」，日本的文化，很逼不得已的情況下才會賣給外商，對日本市場還在期待中。而入股LOPIA，他說，是很好的接觸，就可以認識更多日本供應商，廠商就會更願意接觸。近來統一併購、入股連鎖超市等動作頻頻，羅智先指出，東南亞市場的機會真的滿多的，只是要收購公司是很嚴肅的事情，一旦啟動，需請相關財務顧問進行評估，費用都相當高。如果併購對象沒有相當規模，這些費用就不成比例、也不值得。他進一步指出，若是併購成功了，費用可以攤在交易上，併購對集團是很審慎的事情，「機會多但也要看適合與否，不是想像那麼多。」統一2019年併購韓國熊津食品，成為「亞洲流通生活大平台」戰略的重要一步，但熊津至今營收並沒有太大成長，羅智先表示，營收未成長主要是韓元貶值，實際上是有成長，但韓國市場也非常成熟，本來沒有期待在現有基礎上再有很大的突破，但收購時，熊津財務情況很好，現金流很強，也是在南韓的基地，可以接觸各種不同廠商。羅智先透露，過程中也還是有陸續的收穫，意外的是收穫不是來自食品飲料，而是化妝品與日用品，成為未來成長空間，「有基地對當地廠商來說就不一樣。」至於是否有機會併購日本企業？他感嘆「日本市場想了十年」，有機會但不容易，直言除了文化與語言不同，日本企業文化是非逼不得已才會出售，集團曾有3至4次臨門一腳未成的經驗，但仍保持希望。另外，入股日本LOPIA是進軍當地市場的跳板？羅智先則認為，會有好的接觸藉此打進他們的圈子，可以進一步認識更多日本供應商與客戶；從集團角度看，可為產品導入提供新的零售形態與消費者選擇。對於未來併購標的，他提到，會以生活產業範疇為主，從食品、飲料、日用品與通路相關等板塊。