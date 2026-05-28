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人工智慧（AI）浪潮席捲全球，台灣成為AI發展重鎮，許多企業爭相搶進供應鏈，彭博指出，為滿足激增的人工智慧產能需求，台灣科技企業近期積極展開融資行動，今年以來已完成的舉債交易規模達145億美元，創下新高紀錄。根據彭博彙編數據，台灣科技公司今年迄今已完成創紀錄的 145 億美元債務融資交易，融資規模幾乎是去年同期 75 億美元的兩倍，而且隨著更多交易進入籌備階段，金額預料還將進一步攀升。包括晶片零組件製造商與伺服器組裝商等硬體製造企業，這些都是全球 AI 供應鏈中的關鍵環節，正是這波借貸激增的主要推手，因為採購與資本支出需求正在迅速加快。這股趨勢也呼應全球科技公司為建設 AI 基礎設施而掀起的舉債熱潮。彭博提到，由於台灣科技企業在 AI 算力發展中扮演關鍵角色，隨著輝達、微軟與OpenAI越來越依賴台灣企業代工晶片與組裝伺服器，這些公司的重要性持續提升。這也推升了不僅是台積電與鴻海等科技巨頭的股價，連較小型的 AI 概念股也同步受惠，進一步讓台灣股市成為全球第五大股票市場。在各種融資工具與金額中，貸款占最大宗，今年至目前為止已達62億美元；此外，科技公司也發行了 59 億美元的可轉換公司債，以及 24 億美元的公司債。瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）表示，AI 已大幅提升傳統伺服器硬體的價值與複雜性。他補充，製造商需要更多營運資金來升級生產線，並在北美與東南亞投資新廠，以滿足需求。目前融資案中規模最大的之一，是鴻海計畫發行最高達 15 億美元的可轉換公司債，用於支應海外原料採購。另一方面，較小型企業則正在尋求更快速的融資管道，因為它們的資金需求更加迫切。技嘉集團旗下子公司技鋼科技本月首度籌辦聯貸，目標籌資10億美元，母公司技嘉才剛完成5億美元的可轉換公司債發行。隨著市場對 AI 的樂觀情緒，也幫助部分急於籌資的公司縮短募資流程。快閃記憶體控制器晶片供應商群聯本月首次進軍聯貸市場，4億美元融資案僅花約一個月就完成，而台灣一般貸款案通常需要約六週時間。彭博認為，儘管掀起籌資熱潮，AI 相關投資仍面臨多重不確定性，包括地緣政治緊張局勢與貿易政策變化，這些因素都可能擾亂資本流動。投資人也愈來愈擔心，企業正背負大量債務來投入AI基礎建設，但回報仍存在不確定性。