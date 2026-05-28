美國與伊朗再度開始交火，引發市場對荷姆茲海峽航運中斷的擔憂，日、韓、台灣股市下跌，國際油價上漲3%。
據CNBC報導，美軍當地時間28日，對一個被認為威脅荷姆茲海峽美軍及商船的軍事目標，發動新一起打擊。伊朗官媒隨後發表聲明，伊朗伊斯蘭革命衛隊在美軍襲擊阿巴斯港機場附近後，對美軍空軍基地發動了攻擊。
科威特軍方也表示，防空系統已啟動，應對來自敵方的飛彈和無人機威脅。
中東緊張局勢再次升級，連帶影響亞洲股市下跌。台股今收盤下跌620.36點，收43,636.44點；日本日經225指數收盤下跌306.29點或0.47%，收64,693.12點。東證股價指數（Topix）下跌16點或0.41%，收在3,902.01點；韓國綜合股價指數（KOSPI）收盤下跌321.29點或0.53%，收在8,185.29點。Kosdaq指數下跌28.77點或2.54%，收在1,104.36點；香港恒生指數下跌332.68點或1.31%，暫報24,995.55點。
中東緊張局勢升級，引發市場對荷姆茲海峽航運中斷的隱憂，
布蘭特原油期貨大漲逾3%，來到每桶97.29美元；西德州原油（WTI）期貨也上漲3.42%，至每桶91.71美元。
花旗（Citi）在週三晚間發布的報告中指出，隨著種種跡象顯示華盛頓與德黑蘭正逐步走向達成協議，投資人正逐漸排除最壞情況的供應中斷情境，但由於協議達成的確切時間仍具不確定性，各國央行依舊保持高度警惕。決策官員們目前正密切評估是否要收緊貨幣政策，以因應由能源價格飆升所引發的通膨風險，原油價格長期的持續走高已開始外溢至更廣泛的通貨膨脹壓力中。
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科威特軍方也表示，防空系統已啟動，應對來自敵方的飛彈和無人機威脅。
中東緊張局勢再次升級，連帶影響亞洲股市下跌。台股今收盤下跌620.36點，收43,636.44點；日本日經225指數收盤下跌306.29點或0.47%，收64,693.12點。東證股價指數（Topix）下跌16點或0.41%，收在3,902.01點；韓國綜合股價指數（KOSPI）收盤下跌321.29點或0.53%，收在8,185.29點。Kosdaq指數下跌28.77點或2.54%，收在1,104.36點；香港恒生指數下跌332.68點或1.31%，暫報24,995.55點。
中東緊張局勢升級，引發市場對荷姆茲海峽航運中斷的隱憂，
布蘭特原油期貨大漲逾3%，來到每桶97.29美元；西德州原油（WTI）期貨也上漲3.42%，至每桶91.71美元。
花旗（Citi）在週三晚間發布的報告中指出，隨著種種跡象顯示華盛頓與德黑蘭正逐步走向達成協議，投資人正逐漸排除最壞情況的供應中斷情境，但由於協議達成的確切時間仍具不確定性，各國央行依舊保持高度警惕。決策官員們目前正密切評估是否要收緊貨幣政策，以因應由能源價格飆升所引發的通膨風險，原油價格長期的持續走高已開始外溢至更廣泛的通貨膨脹壓力中。
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