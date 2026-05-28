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最近氣溫節節攀升，手搖飲品牌新品以綿綿的椰奶雪沙為基底，入口沁涼滑順，瞬間帶來清爽降溫感受。CoCo都可今夏推出全新消暑系「雪沙椰椰系列」，包含清爽解渴的「雪沙椰椰冬瓜」以及提神又消暑的「雪沙椰椰咖啡」，兩款清甜解膩又清爽，6/1起正式開賣。夏季限定6/1起「雪沙椰椰冬瓜」冬瓜遇上椰奶很意外很驚喜。綿密椰奶雪沙融合香甜冬瓜，入口先感受到冬瓜的自然甘甜風味，接著帶出椰香的清爽滑順，層次豐富又沁涼消暑。意想不到的風味搭配，打造專屬夏天的療癒系飲品，是今夏不可錯過的消暑新選擇。「雪沙椰椰咖啡」6/2當日超沙優惠買一送一。綿綿的椰奶雪沙結合職人嚴選美式咖啡，椰香的甜與咖啡香完美融合，打造清爽又富有層次的手搖系咖啡飲品。入口沁涼滑順，既消暑又提神，是炎熱午後最療癒的飲品。雪沙椰椰咖啡6/2起更加入週二咖啡日活動，每周二臨櫃或都可訂點選美式/果咖/生椰系列/雪沙椰椰咖啡即享同價位買一送一優惠。（活動於商場、部分門市不適用請以現場為公告為準)。