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▲▼陳沂連發兩篇文章指出孫淑媚最大改變是氣質，認為氣質整形醫生也救不了。（圖／翻攝自陳沂FB）

45歲女星孫淑媚因凍齡美貌，被稱為是「台版Jennie」，還有不少人猜測她是否整型，她昨（27）日透露變美秘訣後否認動刀整形，但部分網友還是抱持不信態度。而同一天，陳沂接連發兩篇文力挺，認為孫淑媚本來就頭小臉小、底子不錯，只差在嘴比較凸，大讚她是「擺脫土味整個臉變高級」，並指出孫淑媚最大的改變是氣質，「氣質是整形醫生沒辦法救的。」陳沂在昨日發文討論最近備受熱議的孫淑媚美貌，她表示完全相信孫淑媚說自己只有整牙，適度肉毒、電音波，補充膠原蛋白，以及維持良好生活習慣，並大讚孫淑媚本來底子就不錯，「頭小臉小，只差在嘴比較凸而已。」她認為大家會覺得孫淑媚改變大，其實是「擺脫土味整個臉變高級」。陳沂指出氣質的改變最為困難，「很多人去整形成建模臉，但一樣擺脫不了俗氣的感覺。」強調讀書才能改變一個人的氣質。陳沂表示：「維持良好的生活習慣和提升自己的思想閱歷，才能成為歲月不敗的美人。」並喊話外界膠原蛋白要吃、醫美要打、保養品要擦，「那些說什麼都沒做就是自然美的女明星，一個都別信，她們可努力了！」之後陳沂又發一篇文，「我說孫淑媚最大的改變是氣質。氣質是整形醫生沒辦法救的，只能靠讀書提升。」認為年輕都是可愛漂亮，但隨著年紀增長，「沒讀書的馬上就讓人覺得俗，沒有質感！」還在最後得意自誇：「就算有人覺得我長得不好看，但從來沒人說過我俗！」孫淑媚在昨日發長文回應外界對她的整形猜測，並透露12項變美祕訣，坦言自己有打肉毒和電音波、矯正牙齒，共拔了7顆牙；其他變美秘訣還包含吃膠原蛋白、化妝、維持好心情等，並強調沒有在臉上動刀。孫淑媚也呼籲大家，「當自己的醫生，沒有人比你自己更了解你。不要亂做（醫美），自我評估一下自己適合什麼、需要什麼。 很多項目不是『大家都做』，你就一定要做。」