我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電同仁及民眾熱情響應挽袖捐血，以實際行動傳遞愛心與公益正能量。（圖／台電屏東區處提供）

為響應公益、回饋社會，台電屏東區處今（28）日於營業廳外停車場舉辦捐血活動，號召同仁踴躍挽袖獻愛心，共計募得逾100袋熱血，以實際行動支援醫療用血需求，展現企業關懷社會的責任與溫暖。現場除有長期投入捐血行列的「熱血常客」，也有首次參與的新進同仁熱情加入，氣氛溫馨熱絡。此次活動特別結合屏東縣政府消防局與捐血中心共同辦理，現場設置宣導攤位，推廣「台電App」便民服務及各項防災安全知識。民眾在等待捐血期間，可了解台電App查詢用電資訊、線上繳費及停電通知等便利功能，同時也能學習住宅用火災警報器的重要性、CPR急救步驟及日常防災觀念，讓公益活動兼具教育與宣導意義。處長仇忠銘表示，希望透過捐血活動，將愛心與正向能量從職場延伸至社會每個角落，感謝同仁在工作之餘仍積極參與公益，用實際行動關懷社會，也期待藉此拋磚引玉，帶動更多民眾投入公益行列。消防局長李彬正指出，捐血不僅能協助穩定醫療血庫、挽救寶貴生命，對捐血者本身亦有促進血液循環等益處，更重要的是能感受到助人的成就與溫暖。未來，台電屏東區處將持續結合公益關懷與社會參與，落實企業社會責任，讓「熱血不斷電」的精神持續傳遞，為社會注入更多善的力量。