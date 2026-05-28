品味，從晨間的一杯極鮮乳開始。週間早晨，在進入緊湊的工作節奏前，留給自己10分鐘的空白，喝一口Dr.Milker，細細感受頂級鮮乳的香醇，以精緻的選擇創造日常的美好。到了週末，卸下週間的緊湊步伐，走一趟HOLA門市，親手觸摸溫潤的木質餐桌，感受從國際設計品牌到在地原創設計的美學選物，為家增添生活品味與溫度。
透過細節的講究、生活的洞察和不凡的品味來創造日常美好，是Dr.Milker和HOLA的共同主張，雙方今年首度跨界合作，以「從品味開始美一天」為核心，即日起至六月底提供兩大好禮，邀請你共同實現那份對理想生活的憧憬。
好禮一：喝Dr.Milker極鮮乳，享 HOLA專屬優惠
即日起可兌換至6/30，消費者只要購買Dr.Milker 極鮮乳，憑瓶身貼紙上的優惠碼，即享：
好禮二：到HOLA門市佈置夢想早晨餐桌，抽10萬居家佈置金
除了購物優惠，雙方更邀請生活美學愛好者一起動手玩創意。只要前往 HOLA 全台21家門市，佈置屬於你的夢想早晨餐桌，上傳至HOLA 官方 Facebook 的指定貼文留言處，就能參加抽獎：
【頭獎】(3名)： HOLA 居家改造金 10 萬元 (限實體門市使用)
【貳獎】(20名)：Dr.Milker極鮮乳一週份(7瓶)電子兌換序號
快到7-ELEVEN搶購Dr.Milker極鮮乳，享受限量居家美學優惠，並到HOLA門市體驗，實現你心中的美好生活！
活動資訊
活動期間：
活動一 | 即日起～2026/06/23（二），優惠使用至2026/6/30(二)止
活動二 | 即日起～2026/06/23（二）
活動詳情：請見官方社群貼文
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好禮一：喝Dr.Milker極鮮乳，享 HOLA專屬優惠
即日起可兌換至6/30，消費者只要購買Dr.Milker 極鮮乳，憑瓶身貼紙上的優惠碼，即享：
- HOLA 門市：單筆消費滿 $999 折 $200
- HOLA 官網：單筆消費滿 $799 折 $100
除了購物優惠，雙方更邀請生活美學愛好者一起動手玩創意。只要前往 HOLA 全台21家門市，佈置屬於你的夢想早晨餐桌，上傳至HOLA 官方 Facebook 的指定貼文留言處，就能參加抽獎：
【頭獎】(3名)： HOLA 居家改造金 10 萬元 (限實體門市使用)
【貳獎】(20名)：Dr.Milker極鮮乳一週份(7瓶)電子兌換序號
活動資訊
活動期間：
活動一 | 即日起～2026/06/23（二），優惠使用至2026/6/30(二)止
活動二 | 即日起～2026/06/23（二）
活動詳情：請見官方社群貼文