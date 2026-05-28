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韓國性感天后孝琳原定將於5月30日，來到台北大巨蛋參加「富邦悍將 G! POP 流行音樂節」主題日活動，沒想到昨晚卻因為身體不適突然喊卡，今（28）日她的經紀公司透露，她現在緊急住院中，經醫療團隊評估後需住院接受治療與休養，因此只好取消台灣行程。孝琳突然宣布缺席大巨蛋「富邦悍將 G! POP 流行音樂節」主題日，為此經紀公司ReH Entertainment今日發出聲明表示，孝琳因突發性健康問題送醫，目前最重要的是專心接受治療與充分休息，因此無法如期飛往台灣參加演出。公司也向期待已久的台灣粉絲與主辦單位致上誠摯歉意，希望大家能理解藝人健康必須優先考量，事實上，孝琳原本對這次台灣行程相當期待，還預告把5月舞台打造成「神秘飯店」概念，準備帶給粉絲驚喜，沒想到演出前夕卻突然健康亮紅燈，讓粉絲全都措手不及。而主辦單位富邦悍將也公布應變措施，宣布開放5月30日賽事免手續費退票，申請時間自5月27日晚間23點起至5月29日23點59分截止；另一方面，為補足表演時段，同場演出的韓國人氣女團QWER將特別延長賽後演出時間至1小時，希望盡可能滿足粉絲期待。