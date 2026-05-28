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文林變電所採「部分地下化」 龔明鑫：雙方意見都兼顧

台北市政府與經濟部4月因為翡翠水庫耗水費互槓，北市府有意向政府收取耗水費，每用水庫發電一度收14.6元，讓經濟部批不符合法律依據。經濟部與北市府昨（27）日協商後，北市府決議不再用耗水費收費，改由台電統一訂定全台水庫加收費用。經濟部長龔明鑫證實，耗水費依法就不是這樣徵收，雙方後續還是會談收費標準，「但是不會用這個耗水費這麼奇怪的依據。」台電發言人黃美蓮受訪說，翡翠水庫相關費率，必須與其他委營水庫要一同考量才能維持公平性，費率未來研商方向將會是當電力系統有需求，增加發電能量費率，但目前尚未拍板計算方式及上路時程，但不會像是台北市之前所提的每度14.6元一樣高。台北市翡翠水庫管理局據監察院2024年9月的糾正案意見，研擬向台電的「緊急調度發電」加收「耗水補償費」，費率參考經濟部耗水費徵收辦法，訂為每立方公尺3元，換算下延長發電的購電成本將高達每度14.6元；台電今年1月直接回覆「恕難同意」，協商破裂。北市府昨日由副市長與經濟部次長賴建信協商，雙方決議不再用耗水費收費，而是改用加成計算使用費率。龔明鑫說，現在按照既有合約部分就按合約進行，額外部分就會改以加成費用計算，不再考慮法源上不恰當的耗水費，「耗水費的依據不是這樣課徵的」，就是回歸通案處理，全台水庫一起適用，「但是不會用這個耗水費這麼奇怪的依據，或者是這麼高的金額，那就不太可能。」另外，北市府昨日與經濟部也解決，文林變電所的設計模式，改採取「部份地下化」，等於北市與經濟部各退一步。經濟部今日晚間表示，針對北市府同意採取台電建議方案，即便沒有採取台電地上「5年方案」，但也採取「部分地下化方案」，工期縮為6至7年，表示肯定。龔明鑫認為，這是一個很好的過程，因為大家重視部分都可以被顧及到，而非各說各話，解釋北市府關心變電所是否可以地下化，台電則在乎能否愈快蓋好愈好，認為這樣結果就是雙方意見都有兼顧到。