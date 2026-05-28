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家樂福即將改名被Google地標爆雷！康達盛通諧音爆紅超好記

搶先在Google地圖上的地標悄悄改成「康達盛通」

▲有許多家樂福門市已經把自己在Google地標上改成「康達盛通」門市，不少人覺得名字跟家樂福差太多、太難記。（圖/Google）

「康達盛通倒過來唸的話，會出現『統神.com』的諧音」

▲有人把家樂福新改的公司名「康達盛通」倒裝變成「統神.com」讓不少人笑翻，直呼真的變很好記。（圖／NOWNEWS資料照）

家樂福到底何時改名、叫什麼？統一註冊六大名稱引瘋猜

這也表示「家樂福」這個品牌最快就會在6月底於台灣走入歷史，至於到底叫什麼，官方至今還是沒有透露。

包含和家福、家康家、萬世福，繼續往下按還會有樂家康、嘉樂匯、萬家福等

▲家樂福在台灣7月1日起就不能使用該名稱，官方預計6月會公布到底更名為何。（圖／記者徐銘穗攝）

統一集團收購家樂福股份之後，因為法國方終止品牌授權，因此台灣家樂福預計在7月將會正式改名，但新名稱到底是什麼，至今尚未公布最終定案，不過已經有許多門市店家卻把Google地標寫上「康達盛通」超市、大賣場等，意外提前暴雷也在社群掀起討論，有人認為這不會是最後名字，也有人認為根本超難記，引起迴響。最近有不少民眾發現家樂福已經有多間門市，，不僅新店、中和店也有臉書粉專都已經改成「康達盛通 新店店（原家樂福）」。《NOWNEWS》記者住家附近的家樂福超市，也在最近改成「康達盛通超市」，讓人不禁好奇這會不會真的是家樂福未來的名字，社群引爆討論。有許多人認為這並不會是最後的名字，但也有人覺得「如果叫康達盛通真的超級難記」、「超不適合大賣場的名字，難記的要命」；結果有網友搞笑發現，如果把，貼文瞬間爆發共鳴突破4萬讚，網友全部笑翻提到：「第一屆代言人：統神」、「等等要不要去逛統神.com？」、「統神.com真的太聰明欸，好記又潮快笑死。」對於目前家樂福到底何時改名、叫什麼？統一集團董事長羅智先日前在股東會上透露，受到境內法規與合約限制，6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱。根據《東森新聞》報導，從智慧局商標檢索系統，輸入統一兩個字，能發現近期註冊相當多名稱，，非常有可能是這幾個名字其中之一，不過一切還是要等官方6月公布才會知曉，就讓我們一起期待家樂福的全新樣貌到來吧！