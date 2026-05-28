我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園航空城計劃正式進入建設紅利收割期，近期航空城周邊新興重劃區房價正快速築底，甚至出現首購族也能輕鬆入手的甜甜價。以觀音草漯重劃區為例，因擁有西濱產業廊帶穩定的就業人口支撐，以及月桃路拓寬工程等建設利多加持，搭配桃園唯一2字頭的價格優勢，成為市場重新聚焦的新熱點。房市專家分析，草漯重劃區最大的發展利基點，在於其同時具備「產業支撐」與「低密度宜居環境」兩項條件，至於區域之所以能伴隨著航空城發展快速崛起，並且在房市回穩後成功吸引剛需自用族群的關注，關鍵則在於交通建設的逐步到位，以及「全桃園唯一2字頭」的絕對價格優勢。環境上，草漯重劃區早已跳脫過去的工業區印象，經重劃後已是一座總開發面積高達504公頃，以「田園城市」為核心概念規劃的低密度住宅區。區內分成6大單元開發，並且規劃了相當高比例的大型埤塘公園、學校等公共設施與綠地，形塑出與過往工業城市截然不同的居住氛圍。周邊連綿的產業廊帶與日益完善的交通路網，則是支撐草漯房市的最重要後盾。當地業者指出，草漯位處串聯國二甲線、機場、台66線快速道路，以及觀音、大園等多個工業園區的主幹道台15線沿線，並且鄰近台61線西濱快速道路，形成完整的西部科技產業廊道交通網絡。此外，區域最關注的月桃路拓寬工程，預計最快2027年即可全線完工，屆時從草漯前往航空城與高鐵特區的車程將大幅縮短至約20分鐘，加上規劃中的捷運大園觀音線，都將大幅提升草漯串聯高鐵特區、大園與中壢市區的便利性，且只需以將近青埔特區1/3的價格，就能享有上述的所有的建設與發展紅利。佳昕建設推出的新案「昕之丘」，則精準卡位草漯最熱鬧的大觀路前段商圈。大觀路沿線聚集了包括全聯、麥當勞、寶雅等連鎖品牌，日常採買相當便利，而該案最大的亮點，在於距離萬坪「水之丘埤塘公園」僅約250公尺，步行數分鐘即可近享綠意水景，為區域內少數同時兼具生活與休閒機能的新案。產品規劃方面，「昕之丘」基地面積約983坪，擁有近千坪的完整基地，基地內規劃2棟地上14至15層建築，社區採零店面規劃，僅167戶純住家，屬於戶數適中、單純好管理的中小型社區。公設部分則規劃包括健身房、閱覽室、兒童遊戲區，以及可滿足現代家庭網購需求的專屬宅配室。住家規劃23至25坪2房，以及31至32坪3房為主流格局，每戶皆享雙面採光，臥室與衛浴皆有對外窗，是中小戶型相當難得的規劃。建材部分同樣展現建商對產品力與居住機能的重視，配備包括超耐磨木地板、TOTO衛浴、林內雙機廚具並配備BOSCH洗碗機，整體規格超越一般首購型產品的水準。專家建議，當前房市在歷經長達2年時間的修正後，部分區域甚至已出現接近成本價的「超跌」現象。草漯擁有穩固的基本面與交通建設題材，目前的2字頭價位已是市場上少數「買得起、住得好」的高CP值選項，對於有實際居住需求的首購族而言，值此房價落底之際，確實是近年難得一見的絕佳進場良機。