馬英九基金會風暴持續延燒，國安會前秘書長金溥聰受訪時更透露，馬英九很不安，憂心自己「被繭居」了，他看著馬在短時間內快速退化，直言「不可原諒」。對此，國民黨桃園市議員詹江村點名金溥聰、前立委沈富雄向社會大眾道歉，為了鬥爭國民黨主席鄭麗文，不惜把馬英九的妻子周美青、大姊馬以南拖下水。

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詹江村指出，金溥聰在趙少康的廣播節目上稱，馬英九短短8個月退化的這麼快，這是他覺得最不可原諒的地方；另外又提及，沈富雄在趙少康的節目，以自身作為醫師的立場，看馬英九寫字，認為「字非常地緊密」，且用詞無懈可擊，並沒有失智，還稱周美青和馬以南形同是「杯酒釋兵權」，做得太絕。

「你們一下子說馬英九沒有失智，一下子說馬英九退化的很快。」詹江村直言，不管周美青、馬以南是否不可原諒，但讓馬英九的失智退化這麼快，都證實沈富雄以醫師做背書，在電視上帶風向，說馬英九沒有失智，這些人應該先道歉吧！

詹江村痛批，他們家裡沒有失智患者，這樣評論失智患者的家屬，社會大眾難道都沒有一點正義之聲，任由這些人繼續操弄嗎？他強調，不知道王光慈跟蕭旭岑是否有貪污，但是金溥聰這些人為了鬥爭鄭麗文，不惜把周美青、馬以南拖下水，「你們真的該向社會大眾道歉」。

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林翊涵編輯記者

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